用貓祈福太殘忍！泰國改用「哆啦a夢」祈求下雨　中部逾4個月乾旱

受到聖嬰現象影響，東南亞迎來異常高溫，除了泰國已因大熱天而有超過30人死亡，甚至有3歲男童玩水到一半「微血管破裂」死亡，而泰國中部更長達4個多月沒有下雨。部份村莊舉行祈雨儀式，然而隨著愛護動物的觀念進步，村民選擇以「哆啦A夢」玩偶來取代真貓，反而引發熱議。 我是廣告 請繼續往下閱讀 綜合泰國媒體，今年泰國中部乾旱比往年都嚴重，部份村莊因而進行祈雨儀式，祈求老天下雨。不過原儀式要用真的母貓來遊行，村民們覺得實在太可憐了，因此改用哆啦A夢代替。一名日本網友也在29日發文分享泰國名為「hae nang maew」的傳統祈雨儀式，當地人相信「貓」是乾旱的化身，這項儀式會將一隻貓放進籠內，接著由2個人抬著籠子，並載著牠與其他居民一起遊街，以祈求雨水降臨，最後還會朝籠內的貓咪潑水，象徵驅除乾旱。據悉，因為貓天生怕水，如果朝貓潑水直到牠哭著喵喵叫，就有機會下雨。然而近幾年多數人都覺得這儀式有虐待貓咪的傾向，因此在籠子改放「哆啦A夢」玩偶。祈福儀式的照片和影片曝光後，立即引發網友熱議，「天神：騙我，明明就是狸貓」、「哆啦A夢確實是貓型機器人」、「下次是不是換成Hello Kitty？」，甚至有網友建議趕快讓牠拿出道具「解救大雄」。又辱華了！泰國佛寺標語被指「歧視中國人」 中國網友超憤怒緬甸男闖泰國森林失蹤！10天後只見滿地肉塊 同事「靠頭認出人」逾30人熱死！泰國飆破44度 曼谷連日高溫警報沙灘佈滿大量水母！泰國海灘出現詭異奇景 專家：最好別碰