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吹髮不怕滿頭汗！網推夏天速乾款吹風機　「這牌」勇奪冠

▲吹頭髮對女生來說是一大惡夢，尤其是在夏季，不只手痠、花時間，總是才剛洗完澡，吹完頭髮又滿身汗。（示意圖／取自unsplash）
▲吹頭髮對女生來說是一大惡夢，尤其是在夏季，不只手痠、花時間，總是才剛洗完澡，吹完頭髮又滿身汗。（示意圖／取自unsplash）

記者黃韻文/綜合報導

2022-05-07 16:00:00

近日天氣回溫，只要長頭髮、髮量多的人都有同感，好不容易才剛洗完澡，吹完頭髮又熱得滿身汗，吹到手痠了頭髮都還沒全乾。但如果不吹乾頭髮就睡覺，隔天醒來不只滿頭亂髮，甚至可能頭痛、髮質變差。因此有長髮或多髮量的民眾，通常會特別挑選速乾款吹風機，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月內吹風機的網路聲量表現，分析最受網友熱議的6大吹風機品牌聲量排行。

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講到吸塵器，民眾最先想到的是Dyson，現在連講到吹風機，領導品牌也非Dyson莫屬了。根據網路聲量排行顯示，近期討論度最高的吹風機就是Dyson，網路聲勢奪下冠軍。除了機身時尚美觀，附有烘罩等配件，最主要還是超大風量讓頭髮可以快乾的特性，受到許多長髮、厚髮的民眾大推：「Dyson真的很好用，風量足、吹乾極快還有恆溫」、「Dyson是真的吹超快、風超大，用過就回不去了」。不過一支吹風機要價接近1.5萬元，許多人依然買不下手，只可遠觀。

▲吹風機品牌網路聲量排行。（圖／Social Lab社群實驗室提供）
▲吹風機品牌網路聲量排行。（圖／Social Lab社群實驗室提供）
網路聲量排第二名的是Panasonic，同樣是網友熱議的品牌之一，自開發出負離子吹風機後便佔有一席之地，因頭髮吹乾後不毛躁、有光澤感而受到關注，常見網友討論：「我也是常常染髮，吹完後比較保濕不會毛躁」、「喜歡Panasonic，吹完覺得頭髮有變柔順」，社群討論區更常有網友將兩大品牌拿來比較，兩個品牌都用過的網友則建議，可以看髮質與需求選購，「Dyson吹乾比較快，吹完也較蓬鬆，Panasonic則是吹完髮質比較好，適合細軟或受損髮」。

進一步分析民眾在選擇吹風機時，首要看重的要素就是「速乾又省時」，此外，髮質乾硬、經常染髮導致頭髮受損的人則特別在意吹完髮質不毛躁，就有網友提到：「負離子吹風機吹起來頭髮比較順也比較有光澤」、「吹完不容易打結、髮尾不毛躁真的很重要」。經常旅行、出差的民眾則在意吹風機是否便於攜帶。

▲選購吹風機六大訴求。（圖／Social Lab社群實驗室提供）
▲選購吹風機六大訴求。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

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