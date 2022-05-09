更年期也有快篩！　「3不5時」就醫諮詢

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婦女必經的更年期多發生於45到55歲間，賴怡如表示，更年期不適症狀，包括經常腰痠背痛、每晚頻尿如廁超過3次、每週3天睡眠時間不超過5小時、心悸潮紅、月經週期不正常、陰道乾澀不適、超過兩週心情鬱悶，如有以上症狀之一，影響生活品質與精神狀態，建議可就醫，由專科醫師進一步評估，提供必要協助。
更年期調整內在 保持心理健康
賴怡如建議，更年期婦女該如何調整內在，保持更年期的心理健康，以下因應方法提供參考：
1.調整心態、發現價值
更年期是建立自助助人生活典範與自我提升的好時機，接受並覺察更年期後的身心及角色變化，重整生活步調，持續為家庭及社會做出貢獻，成為別人生命的需要。
2.正面去思考更年期的意義
樂於關心與協助他人，學習感恩與表達感激，從犧牲的角度變成選擇的想法，跳脫只能為別人活的框架。
3.學習接納情緒
學會面對與處理挫折、覺察與回應情緒，可以表達情緒，而不是用情緒表達，心裡保持足夠空間，試著移除內在的堵塞，讓情緒流動。
4.注意自我成長、走進人群
和親友保持良好互動，增加社會參與，如團體及成長營，培養自己的好奇心和探索心，持續自我學習建立自信及行動力，亦可持續工作、經濟獨立獲得成就感。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53654
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