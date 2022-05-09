COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

家中就能做！專家曝7招「旺財秘法」　1舉動秒迎財神進屋

▲塔羅牌老師艾菲爾透露，只要先打掃居住環境後再嘗試，就可以在家中簡單進行旺財秘法，小小舉動就能提升財運。（示意圖／取自pixabay）
▲塔羅牌老師艾菲爾透露，只要先打掃居住環境後再嘗試，就可以在家中簡單進行旺財秘法，小小舉動就能提升財運。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-05-09 16:12:52

財富是人一生中重要的資產之一，塔羅牌老師艾菲爾就透露，有7種旺財秘法可以替財運加分，只要先打掃居住環境後再嘗試，就可以在家中簡單進行，小小舉動就能提升財運。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲專攻命理、風水的《旺好運》傳授了「3大皮夾風水」，在錢包裡「放入整齊的錢幣」，既能旺財又可守財。（示意圖／取自pixabay）
▲塔羅牌老師艾菲爾透露，有7種旺財秘法可以替財運加分。（示意圖／取自pixabay）
1.常開窗戶，增加陽光、空氣流動 

自己的住處，最好要多開窗戶丶打開窗簾，增加陽光照射的時間，可以讓居住者神清氣爽，不會老是黑黑暗暗的。常開窗讓空氣流動，氣場活絡，能幫助運勢提升。 

2.在屋裡點長明燈 

在家裡或某一個房間裡的「東北方」，即2022年的財位，擺設一盞小燈，燈泡也可以，一天24小時都需亮著。或在玄關處點也可以，如此有利自己的事業發展。因為玄關和屋主的事業丶運勢相關，是看出財運狀況的重要地方。 

3.多請朋友到自己家中聚聚 

有人在家中就有人氣，房子內也不會感覺陰沉而過於安靜。因為房屋就是要人來鎮壓，如此也能增加一些陽剛氣息。如果疫情許可，多請朋友到自己家中坐坐。 

4.沙發不要背著門 

客廳是家裡的財氣聚集處，想留住自己的錢財，沙發記得要面對門，當你坐在沙發上時，可直接面對著大門，正面去迎接，財神才會進入屋裡，如果是背對門坐，財神就會給擋掉，容易讓你的錢財留不住。 

5.客廳擺招財的盆栽 

客廳可以選用富貴竹以及招財樹，或葉子圓型的盆栽，這些植物意喻為吉祥丶聚財丶如意等意思。而富貴竹也可稱為萬年竹，葉片茂綠，往上生長，意喻節節高升。 

6.錢母吸財法 

撿到錢時，可以放入紅包袋中隨身攜帶，這就稱為「錢母」，有助個人的財運提升。或是也可以放入聚寶盆中，讓小錢變大錢，大錢再生小錢。 

7.皮夾養金蟾、貔貅 

傳説金蟾住在月宮中，喜歡咬錢丶肚大能容天下財寶，和貔貅一樣，都是重要招財神獸，能招人緣財和桃花財。金蟾丶貔貅可視其大小養在財位丶聚寶盆或錢包中。每月滿月之時浄化，更添能量和靈驗之效。 

或在今年2022的正財位「東北方」放「貔貅一對」或「三腳金蟾」。貔貅擺放方式為頭朝門外，金蟾為頭朝門內，同時在此方位擺放葉子肥美的多肉植物最有效。（編輯：賴禹妡） 

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】 

※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。 

母親節別送康乃馨！「3花卉」寓意唯美　能招平安旺財運

5月財運事業雙雙起飛！「4星座」名單曝光：升官加薪不遠

金木入白羊「3星座」五月旺翻！財運一飛沖天　薪水狂漲

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀