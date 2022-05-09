梅雨鋒面週五起卡在台灣4天 氣象局：2大降雨熱區請小心
受到華南雲雨區東移影響，今（9）日宜蘭及花蓮一帶都出現明顯降雨，而其他地區雲量也明顯偏多。中央氣象局指出，白天東半部地區這波強降雨預計入夜後可望稍微減弱，不過明後兩天（5/10~5/11）原本預期可以放晴見到陽光，但最新預測顯示，持續從西南方移入的水氣明顯偏多，因此各地天氣還是不穩定，可能有局部短暫陣雨，尤其午後西半部地區及山區可能有局部較大雨勢，提醒民眾外出記得帶傘。至於比較明顯的天氣變化將落在週四（5/12），受到典型的梅雨滯留鋒面接近影響，全台各地都將轉為有陣雨或雷雨的天氣，週五到下週一（5/13~5/16）鋒面會滯留在台灣上空，加上東北季風增強影響，各地不只雨勢加劇而且還會明顯轉涼，北台灣低溫僅剩攝氏17度左右，要特別提醒民眾注意短時間強降雨，可能會造成積淹水釀災。
明後兩天受到西南風或偏南風影響，各地氣溫還是偏暖，西半部地區高溫可達攝氏30到32度，東部地區也有攝氏28度左右。氣象局預報中心課長林秉煜指出，比較明顯的天氣變化將落在週四，受到鋒面接近影響，中部以北及東北部地區將逐漸轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，其他地區也會陸續開始下雨，到了週五起鋒面開始滯留在台灣上空，預計將持續影響到下週一，各地都是有短暫陣雨或雷雨的天氣，因為降雨時間持續比較久，週五中部以北及東北部地區可能有局部大雨發生機率，週末及下週一，全台大雨的「熱區」可能擴展到西半部及東北部地區。
林秉煜說，鋒面影響期間，由於天氣不穩定相當高，也容易激發出中小尺度對流系統，很可能在短時間內帶來劇烈的雨勢，從過往經驗來看，包括西半部地區及各山區，都是可能降雨的熱區，「這種中小尺度對流系統預報時間很短，民眾請務必要隨時留意氣象局最新預測資訊，並提早做好防汛準備。」
林秉煜提醒，週五起鋒面影響期間伴隨東北季風轉強，加上降雨的關係，各地天氣都會轉涼，北台灣在週末到下週一這段期間，最低溫僅剩攝氏17度左右，整天大約只有攝氏20到22度，中南部及東部地區高溫則約攝氏23到26度，也要提醒民眾注意溫差變化，適時添加衣物保暖。