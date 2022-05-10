高雄今+2455　關懷包得來速明正式上路

高雄今（10）日新增2455例本土確診個案，高雄市長陳其邁指出，高雄市關懷包得來速明天將正式上路，就像到速食店一樣，第一關是點餐（核對身分），第二關就是領餐（領取關懷包），相比統一配送可能會有地址不正確造成配送延遲或收不到的情形，關懷包得來速更能加速民眾領取關懷包和快篩試劑，一定能領到，請民眾不用擔心。
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎指出，今日中央流行疫情指揮中心公布高雄確診者為2552例，經過疫調轉銜，高市今日確診總數為2455例，其中隔離期間陰轉陽為238例、外縣市旅遊史128例、特定娛樂場所12例、密切接觸者2023例、新案疫調中54例，密切接觸者中，同住親友達到708例、職場校園873例仍為感染大宗，可見目前社區風險相對高，要特別注意防疫規範。
陳其邁說，明天高雄的關懷包得來速將正式上路，民眾只要接獲健康存摺或醫院PCR陽性通知，兩小時後由親友攜帶確診者身分證正本或拍照，到38區區公所即可領取關懷包，到得來速第一關確認身分、第二關即可領取關懷包，並呼籲民眾儘量到居住地的區公所領取關懷包，而領取關懷包也不受戶籍地限制，只要民眾在高雄隔離都可領取。
※【NOWnews 今日新聞
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