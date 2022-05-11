許藍方遭爆「當已婚醫師小三」 正式提告周刊求還清白
「最美性學博士」許藍方去年8月遭傳與一名已婚的康姓醫師發生不倫戀，雖然她一再發出聲明否認，不過對方卻直接打臉，承認確實與她有過婚外情。事件眾說紛紜之際，康姓醫師與元配2月一同上法庭調解，許藍方本人則未現身，由委任律師出席，而現在她決定不忍了，今（11）日就曬出聲明，正式對周刊、記者與編輯等人提告。
許藍方在聲明中表示：「針對精鏡傳媒股份有限公司出版之鏡週刊於民國110年8月及同年12月間所刊登關於本人之不實報導，本人已委請律師對於鏡週刊之負責人及撰擬該篇不實報導之記者、編輯等人提起妨害名譽告訴，該案現已由台灣台北地方檢察署偵辦中，後續本人將交由司法程序審理以還本人清譽，就此即不再贅述。」
另外，最近台灣疫情嚴峻，許藍方也呼籲大家將重心放在更重要的新聞議題上：「對於大多數對報導用心查證、維護社會公義的第一線媒體朋友，本人表達萬分敬意與敬佩，辛苦了。」而經紀人也向《NOWnews今日新聞》透露許藍方的心情：「其實很平靜，後續就交給律師去處理，希望可以還她清白。」
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