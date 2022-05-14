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7-11收款系統大當機！凌晨陸續恢復正常　全台正常營運

▲統一超商收款系統昨天深夜當機，店員必須按計算機統計商品金額，消費者也只能付現、拿不到發票；經業者排除障礙，系統已於今天凌晨陸續恢復正常，目前全台門市正常營運。（圖／中央社）
▲統一超商收款系統昨天深夜當機，店員必須按計算機統計商品金額，消費者也只能付現、拿不到發票；經業者排除障礙，系統已於今天凌晨陸續恢復正常，目前全台門市正常營運。（圖／中央社）

中央社

2022-05-14 10:29:19

（中央社記者曾智怡台北14日電）統一超商收款系統昨天深夜當機，店員必須按計算機統計商品金額，消費者也只能付現、拿不到發票；經業者排除障礙，系統已於今天凌晨陸續恢復正常，目前全台門市正常營運。

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全台7-ELEVEN統一超商收款系統昨天晚間約10時40分起大當機，消費者只能付現，發票也只能憑收據待系統恢復正常後補拿，店員直呼「超扯、從沒遇過」。

昨晚陸續有網友回報「奇遇」，一名PTT網友表示，自己在台中門市買東西，到櫃檯結帳時，店員告知「全台小七收銀系統掛掉」，並給他一張收據，說明可在3天內憑收據補拿發票；淡水、板橋、竹北、斗六等地網友也回應附和。

由於不能刷商品條碼，店員只能按計算機統計商品總額，彷彿回到古早「柑仔店」時代，有店員無奈笑著說，由於太依賴結帳系統，許多無標價商品不清楚價格，只能趕緊跑去貨架看價格。

台中某門市一名店員說，公司通知全台當機，獲知需以臨時收據逐筆登錄販賣明細、金額，並區分應稅、免稅，待收銀機恢復正常，再依登錄明細輸入收銀機開立發票，顧客可憑臨時收據領回；她聯繫台南市、台北市同業，獲知都有同樣狀況，推測當機應為全台事件。

對此，統一超商回應，部分門市內部作業系統維運造成暫時不便，已積極處理，系統已於今天凌晨陸續恢復正常，目前全台門市正常營運。（編輯：郭無患）1110514

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