特企／李多熙自信分享秘訣　打開肌膚未來美麗關鍵

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未來美研發實驗室總監提到：我們經常會使用A酸來治療痘痘、粉刺、毛孔粗大、肌膚粗糙紋理等問題，對於抗老化跟促進膠原蛋白增生，維持年輕也有很好的效果，而A醇與A酸同為維生素A衍生物，但A酸屬於藥品，通常需要透過醫囑來進行治療，相比A醇就溫和許多，所以法規是允許添加在保養品裡面的，但很多人對A醇是又愛又恨，因為擦了之後肌膚是非常有感的，煥膚後的肌膚會像新生BABY一樣嫩沒有毛孔，但需要忍受會脫皮紅癢的過渡期。因應如此現象，走在保養科技前端，每一次推出新品總會引領潮流的未來美，獨家研發緊緻繃繃３大配方，大幅降低刺激性並維持高能效果，其中以系列明星單品「超級A醇繃繃精華」改善肌膚緊緻透亮效果最受矚目！
未來美「超級A醇繃繃精華」水感好吸收質地一抹極速吸收，獨家使用緊緻繃繃核心3成分，超級Ａ醇、韓國專利提拉胜肽、高純度積雪草苷，高效能成分讓保養快速有感！
維他命A醇在毫無保護的情况下，容易被太陽光氧化及分解，未來美是首個將維他命A醇成分以雙層包覆技術，透過抗氧隔離外層保護A醇維持活性，包一層微米緩釋內層，內層包覆黃色極小化A醇，好好的保存於精華當中，藉此提升維他命A醇的穩定性及功效，可以將高濃度A醇成分於皮膚内緩慢釋放，減少刺激性並發揮最大化煥膚效果。未來美超級A醇成分使用獨家雙層包覆技術，保護100%活性，有感促進肌膚更新，使膚質細緻光滑，不僅如此還添加了韓國專利提拉胜肽，結合2種三胜肽+2種六胜肽。另外有許多人擔心肌膚耐受性的問題，繃繃系列添加了95%高純度的積雪草苷，不僅讓繃彈的效果更加乘，同時也可以做到有效的修護舒緩。
李多熙於品牌採訪中提到：「我非常喜歡8分鐘面膜，除了可以快速做好保濕之外，肌膚管理效果也是非常驚人，它也很多種類可以選擇，但我最喜歡繃繃面膜，除了保濕之外，對肌膚的拉提緊緻有非常顯著的效果，所以每週一定會使用2-3次」未來美緊緻透亮繃繃面膜使用韓國創新Ｖ型緊膚膜，臉頰兩側採用「V型延長提拉帶」設計，可緊緊包覆任何臉型，一敷緊緻透亮。
即日起於MIRAE未來美官網、愛女人購物網、momo購物網正式販售
繃繃面膜將於五月中陸續於各大藥妝通路販售