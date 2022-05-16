84.4％家長盼全國統一停課遠距　教育部：不會提出此政策

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填答家長孩子的就學階段，以國小68.5%為最多，其次依序為幼兒園28.6%、國中21.8%、高中職11.2%、大學4.3%；就學地區以新北市為最多；贊成統一停課的時間，68.4%家長希望即日起至放暑假，其次是即日起1個月，占17.77%。
家長不贊成統一停課的原因包括相信與病毒可共存、雙薪家庭無援手陪伴孩子在家、遠距教學學習效果差、特殊兒無法學習等。
國教行動聯盟家長部部長王瀚陽說，日前詢問家長意見，多數支持中小學改為全面遠距，但教育部給了一套寬鬆規定，地方教育局處和學校又有不同標準，讓家長無所適從。
他指出，有家長反映疫情停課標準調整後，已造成班級停課、復課輪替加快，又有兼顧線上與實體同步的混成教學，嚴重影響教學品質及孩子學習成效，並造成教師、學校人力調度困難，部分學校甚至發生找不到教師、只好由校長支援代課的狀況；學生請防疫假，家長可請防疫照顧假，但公司可不支薪，呼籲教育部統合中小學全面遠距教學規範，並協同勞動部從寬認定，讓防疫照顧假有所補助；目前「校園快篩劑」數量仍不足，部分家庭無法自備快篩劑，呼籲教育部提供足夠的「校園快篩劑」。
全國高級中等學校教育產業工會表示，截至5月14日，確診學生人數已逼近8萬人，實體與遠距混成教學亂象百出，全中教收到各地教師陳情，目前教師除了要督促學生防疫規定，若有確診學生，還要協助安撫其他學生及家長的焦慮；面對每天新增確診學生，要忙九宮格匡列，還要執行教育部指示的合作教師任務，讓本就超鐘點過勞的高中職教師，現在超鐘點更嚴重。
全中教祕書長許麗吉指出，部分縣市疫情嚴峻，班級出現僅4、5名學生到校上課的狀況，教師在班上得對著筆電上的小鏡頭教學，大多數學生遠距學習，連黑板上的內容都看不清楚，教師更陷入到底要以實體學生或是遠距學生為主的兩難教學狀況，導致教學受影響、學生學習品質非常差。且各校提供的資訊設備差很大，Google classroom 也僅為免費教育版，功能有限、教學品質嚴重受限。
再者，普高高三學生將面臨申請入學二階段、分科測驗考試準備，技高高三學生將面臨各項四技二專甄試入學、高一二學生的技能檢定等重大升學活動，校園學生群聚更增染疫風險，嚴重影響學生權益。
全中教呼籲教育部正式發公文至各校，開放各縣市高中職學校，得經過課發會決議後，實施全校遠距教學課程；考量疫情最高峰的2週，全國各高中職學校暫停2至3週實體上課，實施遠距教學課程；盡快研議提早放暑假的可行性，降低學生確診風險。
教育部主任秘書廖興國回應，現行機制給予學校全校及班級調整授課方式的空間，有需要能停課遠距，學生個人有需求也能自主請防疫假，各地各校可因應疫情需求，因地制宜、彈性調整授課方式；目前沒有規劃向指揮中心提出「全國統一停課」的政策，這是因為一致性停課，恐影響疫情沒那麼嚴重的地區學生學習，教育部須顧慮各類學生權益。
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