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孩子自己救！小煜妻「3招照護確診兒」　這些症狀別輕忽

▲小煜太太言言分享照護確診幼兒的方法、必備藥品。（圖／猿聲）
▲小煜太太言言分享照護確診幼兒的方法、必備藥品。（圖／猿聲）

記者吳雨婕/綜合報導

2022-05-17 12:23:01

小煜（楊奇煜）與護理師太太言言婚後育有2子，日前她的太兒子、太太前後確診，大兒子甚至高燒到40.6度，讓他擔心不已。言言昨（17）日在社群媒體上報平安，提到「目前算暫時平息下來了」，也發文分享幼兒確診的處理方法、備用藥品。

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言言發文提到：「病毒侵襲我們家大大小小，目前算暫時平息下來了。」並表示新冠病毒尚未轉陰前，會一直反覆的發燒、退燒，所以要做足準備，「只要備妥發燒的處理用藥，大部分都能夠平安渡過！（我們家寶寶1歲3個月，發燒總天數2-3天）」

言言分享，小兒的發燒必備藥包含粉紅色藥水（Acetaminophen）、紫色藥水（Ibuprofen）與肛門塞劑（Voren），最重要的一點是要確認以上藥品，孩子是否有過敏，她以自己兒子的經歷為例，「我們寶寶40.1度沒降下來越來越高，血氧曾掉到92%，於是緊急送急診，後來醫生塞了0.75顆塞劑，一小時後體溫降到38.4，血氧也回來了，寶寶食慾變好，回家！」

▲小煜PO老婆快篩陽性的證據，無奈一家人又要分居。（圖／翻攝小煜IG）
▲小煜PO老婆、大兒子日前確診，如今已經康復。（圖／翻攝小煜IG）
至於物理性退燒，言言建議準備退熱貼，並用溫水擦澡，還要多補充水分，「咳嗽流鼻水要不要給藥，可以視情況，因為投藥是症狀治療，讓寶寶比較舒服，所以這邊不提。」言言表示，要注意孩子高燒不退時會不會伴隨呼吸喘、食慾活動力降低，「血氧掉到93%以下請直接去急診了！只要有危及到寶寶生命安全的疑慮，可以自駕帶寶寶去急診室（不管你是居家隔離者或是確診者）。」她更直言這時候就得「自己的小孩自己救」。

跟小孩一起確診的言言提到自己現在的身體狀況，「大寶跟我還有我們家的家人都轉陰了，症狀持續慢慢恢復中，看著過來人分享說要完全好要一個月的身體修復期。目前的我時常卡痰、失眠，進入了長新冠了。大寶也是輕微有痰咳嗽，可能需要花好長一陣子好好調理身體了！」對此，《NOWnews 今日新聞》詢問小煜經紀人全家人身體狀況，經紀人表示：「小孩狀況很好，都出關了，身體狀況都OK。」

▲言言發文分享照護確診兒的方法。（圖／翻攝言言IG）
▲言言發文分享照護確診兒的方法。（圖／翻攝言言IG）
以下為言言發布全文：

病毒侵襲我們家大大小小，目前算暫時平息下來了。

新冠病毒在還沒有轉陰前，會一直反覆的燒燒退退，所以要做足心理準備！只要備妥發燒的處理用藥，大部分都能夠平安渡過！（我們家寶寶1歲3個月，發燒總天數2-3天）

如果身邊有了這些藥，可以少跑好幾趟醫院。

小兒的發燒必備藥：

1.Acetaminophen（粉紅色藥水）

-高於37.5度喝，如果喝了仍然高沒有降低的話，要改喝劑量較高的紫藥水才壓得下來。

2.Ibuprofen (紫色藥水）

-高於等於38.5度喝，如果喝了一小時內體溫未降，可以直接給肛門塞劑。

3.Voren (肛門塞劑）

-高於等於39.5度塞，小朋友十之八九塞劑後燒都會馬上退下來，這很有效！

我們寶寶40.1度沒降下來越來越高，血氧曾掉到92%，於是緊急送急診，後來醫生塞了0.75顆塞劑，一小時後體溫降到38.4，血氧也回來了，寶寶食慾變好，回家！

如果身邊有了這些藥，可以少跑好幾趟醫院。

以上請先確認寶寶有無對以上藥物過敏，很重要。


物理性退燒

1.退熱貼

2.溫水拭浴

3.多補充水分（小孩子才有汗出，退燒的速度比較快。建議Fin運動飲料或是兒童電解質水）

至於咳嗽流鼻水要不要給藥，可以視情況，因為投藥是症狀治療，讓寶寶比較舒服，所以這邊不提。

寶寶最怕的是高燒都不退，超過39度，就是高燒，高燒怕的是引發一些合併症。譬如：熱痙攣、急性腦膜炎⋯等。

熱痙攣症狀：眼神上吊、口吐白沫、全身肌肉僵直，抽蓄。


照護目標

1.發燒-退燒處置

2.呼吸喘-注意有無低血氧症狀（若血氧濃度低於95%要留意，低於等於93%請直接去急診了）沒有辦法偵測到的話，也要注意喘的症狀有無越來越頻繁，有沒有伴隨明顯的呼吸音

備妥耳溫計、血氧機、退熱貼、Fin運動飲料、所有藥物、雅培或唾液快篩

另外，當寶寶高燒不退有伴隨呼吸喘、食慾活動力降低，或是血氧掉到93%以下請直接去急診了！

只要有危及到寶寶生命安全的疑慮，可以自駕帶寶寶去急診室（不管你是居家隔離者或是確診者）

打119、1922都來不及挽救寶貴生命，不用在等了！

自己小孩自己救～

照顧寶寶這段期間各位爸媽辛苦了！

我想大家應該也跟我一樣在照顧孩子過程中染疫，現在；大寶跟我還有我們家的家人都轉陰了，症狀持續慢慢恢復中，看著過來人分享說要完全好要一個月的身體修復期。

目前的我時常卡痰、失眠，進入了長新冠了。大寶也是輕微有痰咳嗽，可能需要花好長一陣子好好調理身體了！

希望經歷過這一次，讓更多人知道病毒其實不可怕，只是過程中會很辛苦，要撐過去！

現在家中還有一個快兩個月的二寶，也很擔心。

希望大家都能夠平平安安度過這個疫情🙏

看著身旁越來越多寶寶確診，心中真的很難過很難過


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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