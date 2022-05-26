「捍衛戰士2」主角超級大黃蜂戰機　曾是F-16手下敗將

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1986年「捍衛戰士」第一集上映時，男主角座機是當時美國海軍艦載的F-14戰機，F-14雄貓（Tomcat）於1970年首飛，1974年9月服役，主要任務擔任航艦防空任務。為了攔截前蘇聯轟炸機發射反艦飛彈，F-14能夠發射最長射程120公里的AIM-54 鳳凰（Phoenix）長程空對空飛彈。因應各種飛行動作，F-14的機翼後掠角度可以由20度至68度之間變動，獨特的可變翼設計成為F-14的最大特色。
「捍衛戰士」第一集上映時，F-14戰機為當時美國海軍空戰性能最優異的艦載機，獨特的可變翼設計，搭配電影宣傳，讓F-14成為許多軍事與航空迷心目中最經典的戰機，也讓美國年輕人爭相報考海軍，想當F-14飛行員。不過，因為操作與維護費用過於高昂，美國海軍在2006年將全數F-14戰機除役，以F/A-18E/F超級大黃蜂戰機所取代。有趣的是，美國年輕人視駕駛F-14執行空戰任務為夢想，但是美軍F-14只有1981年跟1989年在利比亞錫德拉灣上空與敵軍戰機相遇，並發生空戰，分別擊落1架Su-22與2架MiG-23戰機。
1970年代美國與伊朗關係未惡化前，美國曾出售79架F-14戰機給伊朗巴勒維王朝，成為美國以外唯一外銷使用國。1980年代兩伊戰爭期間，伊朗的F-14戰機與伊拉克多次交手，估計至少擊落160架敵機，但伊朗的F-14戰機也有不少損失。也因為有跟伊朗F-14戰機的交手經驗，1991年波斯灣戰爭期間，伊拉克戰機飛行員發現被美軍F-14機上的AN/AWG-9雷達偵測時，都會選擇立即逃離，避免遭到擊落。
由於美國的宿敵伊朗仍在使用F-14戰機，擔心戰機除役後零件流入伊朗手中，因此除役的F-14除了少部分用於航空博物館展示外，其餘全數遭到銷毀，捍衛戰士續集只好用現役的超級大黃蜂戰機擔任座機。
大黃蜂戰機功能多 操作低廉
超級大黃蜂戰機服役後，由於操作成本低，僅約F-14的1/4，加上功能多元，不只取代F-14執行防空任務，也取代A-6攻擊機執行打擊任務，衍生型EA-18G咆哮者（Growler）電子作戰機也成為美軍唯一專職電戰機，電戰能力堪稱世界第一。事實上，大黃蜂家族的前身YF-17戰機曾在1970年代美國空軍戰機競標中敗給F-16戰機，主因為F-16的採購價格較便宜。
1970 年代初期，美國諾斯羅普（Northrop）公司推出以F-5為基礎改良的YF-17原型機，參與美國空軍「輕型戰鬥機」需求案投標。最後雖敗給通用動力公司推出的YF-16戰機，但諾斯羅普並不氣餒，正好美國海軍需要一款能彌補F-14戰機數量不足，並取代老舊的A-7攻擊機的新戰機，諾斯羅普與麥克唐納道格拉斯公司（1997年麥道被波音公司合併）合作改良為艦載型F/A-18戰機，參與美國海軍「海軍空戰戰機」競標，獲得美國海軍認可採購後，並於1978年11月進行首架原型機試飛，1983年起正式服役。
由於 F/A-18採用先進複合材料與電子設備，因而被軍事迷稱為「塑膠蟲」，在F/A-18服役初期，具有比原本對地攻擊專用的A-7載彈量更大，攻擊精確度更高，但又有不輸給F-14的運動能力，因此飛行員給了 F/A-18「搖擺戰機」（Swing Fighter）的稱號，意指這架飛機能在戰鬥機與攻擊機兩種原本壁壘分明的角色中，能夠輕易的切換。
第一代 F/A-18戰機於1983年正式進入美國海軍與陸戰隊服役後，美國一共採購410架F/A-18A/B型（B為雙座型）戰機與605架F/A-18C /D（D為雙座型）。兩者最大差異在於，C/D型換裝推力更大的F404-GE-402發動機，並具備發射AIM-120先進中程空對空飛彈能力。2015年4月1日，美國海軍陸戰隊一架F/A-18C在前往新加坡參加演習途中，因為發動機故障而迫降台南空軍基地檢修，一度引發全國關注。
超級大黃蜂體型變大 但匿蹤性更好
1990 年代初期，由於美國海軍有大批老舊的A-6E攻擊機亟待汰換，而具有雷達匿蹤能力的A-12隱形攻擊機計畫又因為冷戰結束而遭國會否決，因而改良F/A-18C/D推出F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰機，其中F/A-18F為雙座型。與F/A-18C/D相較，F/A-18E/F整個機身擴大了約30%，進氣口外型由橢圓型改為平行四邊形，並換裝新型的F414發動機，但由於採用部分匿蹤技術與抗雷達反射複合材料，雷達反射截面積（RCS）反而只等於一架輕型戰機。
F/A-18E/F固定武裝為一挺M61A1 20 公釐機砲，全機共有11處掛架，可掛載約9000公斤的各式武裝。波音公司持續改良大黃蜂戰機，2020年交付首批採用第3批次超級大黃蜂（Super Hornet Block III）戰機，採用媲美「第5代戰機」的先進座艙系統（ACS），能大幅提升飛官操作便利性與感知能力；另有新的紅外線搜索追蹤系統莢艙、機背適形油箱、匿蹤設計與塗料，飛行壽期也從舊版的6000小時增至1萬小時。
除美國海軍與陸戰隊外，超級大黃蜂戰機使用國家單位還包括澳洲皇家空軍、科威特空軍、德國空軍，波音公司也積極爭取贏得印度海軍的57架艦載戰機標案。