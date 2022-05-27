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新冠會消失嗎？陳秀熙：將演變成「流感」在季節性變化時出現

新冠會消失嗎？陳秀熙：將演變成「流感」在季節性變化時出現
新冠會消失嗎？陳秀熙：將演變成「流感」在季節性變化時出現

健康醫療網

2022-05-27 20:31:00

【健康醫療網／記者林哲遠報導】近日台灣本土疫情回溫，回顧新冠病毒從Alpha、Delta到Omicron的演變過程迄今深刻地影響著全球人類。未來新冠病毒會逐漸消失，還是再度變異成更頑強的變異株，台灣大學流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙分析，新冠不太可能會消失，未來會慢慢變成一種流感的模式，在一些季節性變化時就會出現。

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新冠再度變異的因素？陳秀熙：烏俄戰爭、北韓

陳秀熙指出，新冠病毒變種病毒株Alpha、Delta、Omicron、Beta等等其實不太一樣，在演化上面，遺傳分子流行也做過研究發現抗原本身的變異以及病毒株之間中和抗體的交互感染的反應都差距很遠，這也是為什麼Omicron會比較輕症，不會像過去Alpha、Beta、Delta。

對於未來會不會有新的變種病毒出現，陳秀熙認為，以目前來看是不太可能，因為病毒來到這個地方已經是輕症化，通常就是要跟人類共存，就會變成未來的流感化。以目前的情勢來看，比較會接近這一塊的理論。

陳秀熙坦言，除非像北韓、俄烏戰爭，他們所隱藏問題，包含在移動時所造成的變異，因為他們沒有任何疫苗以及其他防疫措施，就有可能造成新的變種病毒出現。

新冠病毒不會消失！未來會成會另一種流感

陳秀熙分析，目前來講新冠不太可能會消失，會演化成地方流行、流感化，以後就會慢慢變成一種流感的模式，所以在一些季節性變化時就會出現，就跟流感一樣，變成另外一種流感。

陳秀熙說明，病毒的變異跟演化有一個循環，人畜共通傳染共通傳染、抗病毒用藥的抗藥性都是會造成病毒變異，但是以目前來講大流行到一個程度後，通常會演化成流感化。當時SARS也沒有引起世界大流行，而且是症狀出現才會感染，直至2019年就變成症狀前就可以感染，它就是一個循環，有可能是透過人畜共通傳染或是人為的實驗室才變異成更厲害的病毒。

接種第四劑並非為了「預防感染」而是減少重症！

陳秀熙表示，Omicron跟其他的病毒株不一樣，本來就會有再次感染問題，因此疫苗本身沒有辦法保護感染，大概也無法用疫苗來做清零，因為目前的疫苗都是第一世代的疫苗，所以打第四劑最重要不是要預防感染。

年紀比較大、慢性病族群的記憶細胞沒辦法去驅動疫苗去減少重症，所以才需要針對這些長照機構、長者接種第四劑疫苗，所以目的是不一樣，不是在預防感染，而是要預防「重症」。

最後，陳秀熙強調，相信經過新冠肺炎的流行都會讓每個國家在這個疾病預防方面成長的更快，而且能夠更強壯來發展對抗新型病毒更多的經驗、方法還有策略。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53905

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