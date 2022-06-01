台中科博館開打BNT兒童疫苗　孩「成就達成」笑舉牌

我是廣告 請繼續往下閱讀
早上8點半，已有上百名家長和孩子在等候，台中榮總院長陳適安表示，截至上午8點止，已有1600人完成預約，他表示今天首日上路，還可以大量開放現場排隊，明起會以預約為主，希望家長先上中榮官網填寫資料，可以減少等待的時間。
媒體問及星期五是端午節，若人數暴增是否會增加量能？陳適安回答將視預約情形滾動調整。他表示科博館是小朋友喜歡的場域，在輕鬆舒適的環境施打疫苗，可以減少緊張壓力，院方也發動兒科、內科、家醫科、牙科等醫護一起把關、做口腔保健與醫學衛教。
現場佈置各種活動關卡、造型氣球，讓小朋友忘卻打針的緊張，打針後第「我才沒哭呢」圖卡頗受孩子歡迎。由於學齡前幼兒大部份已在基層院所施打。今天的兒童以不想等待學校排程的國小生為主。一位新北市小四男童說，因為停課被爸媽從送回阿公阿嬤家躲疫情，今天被帶來打疫苗、順便逛科博館。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。