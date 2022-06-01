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台中科博館開打BNT兒童疫苗　孩「成就達成」笑舉牌

▲小朋友開心舉著「我才沒哭呢」圖卡拍照留念。（圖／台中榮總提供，2022.06.01）
▲小朋友開心舉著「我才沒哭呢」圖卡拍照留念。（圖／台中榮總提供，2022.06.01）

記者顏幸如/台中報導

2022-06-01 12:03:45

今（1日）起連續5天，六都加開兒童疫苗大型接種站。中部唯一的接種站在台中科博館，首日有1600人完成預約，除了鄰近縣市，也有北部南下「躲疫情」的孩子被阿公阿嬤帶來施打。科博館和榮總在現場準備「我才沒哭呢」等圖卡供拍照，受小朋友歡迎。

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在台中科博館開設的兒童 BNT疫苗大型施打站，自6/1到6/5日止連續5天，疫苗施打對象為5～11歲學齡幼童，每天預計施打3600劑，總量18000劑。施打時間為上午08:30-1230、下午13:00-17:00。

▲台中科博館一早已有上百名家長和孩子等候施打疫苗。（圖／台中榮總提供，2022.06.01）
▲台中科博館一早已有上百名家長和孩子等候施打疫苗。（圖／台中榮總提供，2022.06.01）
早上8點半，已有上百名家長和孩子在等候，台中榮總院長陳適安表示，截至上午8點止，已有1600人完成預約，他表示今天首日上路，還可以大量開放現場排隊，明起會以預約為主，希望家長先上中榮官網填寫資料，可以減少等待的時間。

▲中榮呼籲家長先預約，再帶孩子到科博館接種疫苗。（圖／台中榮總提供，2022.06.01）
▲中榮呼籲家長先預約，再帶孩子到科博館接種疫苗。（圖／台中榮總提供，2022.06.01）
媒體問及星期五是端午節，若人數暴增是否會增加量能？陳適安回答將視預約情形滾動調整。他表示科博館是小朋友喜歡的場域，在輕鬆舒適的環境施打疫苗，可以減少緊張壓力，院方也發動兒科、內科、家醫科、牙科等醫護一起把關、做口腔保健與醫學衛教。

▲到科博館大型施打站接種疫苗的小朋友，以國小生為主。（圖／台中榮總提供，2022.06.01）
▲到科博館大型施打站接種疫苗的小朋友，以國小生為主。（圖／台中榮總提供，2022.06.01）
現場佈置各種活動關卡、造型氣球，讓小朋友忘卻打針的緊張，打針後第「我才沒哭呢」圖卡頗受孩子歡迎。由於學齡前幼兒大部份已在基層院所施打。今天的兒童以不想等待學校排程的國小生為主。一位新北市小四男童說，因為停課被爸媽從送回阿公阿嬤家躲疫情，今天被帶來打疫苗、順便逛科博館。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
 

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