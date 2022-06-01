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每年17萬家事案件！民團3訴求　綠委將提案修家事事件法

▲立委范雲今與多個民間團體，以及立委黃世杰、江永昌共同舉行記者會。（圖／范雲辦公室提供）
▲立委范雲今與多個民間團體，以及立委黃世杰、江永昌共同舉行記者會。（圖／范雲辦公室提供）

記者王敏旭／台北報導

2022-06-01 16:48:422022-06-01 16:56:09

《家事事件法》施行至今已有10年，每年約17多萬家事案件。立委范雲今（1）日與多個民間團體，以及立委黃世杰、江永昌共同舉行記者會，呼籲家事資源要充足、親子案件的審理時間應予控制及縮短、子女交付相關的執行應予專業化。

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民間團體指出，司法機關投入家事事件的資源不足，以家事調查官為例，目前全國的家事調查官共49名，違反少家法院組織法員額附表所定的人數，更與每年17萬件多的家事事件相距甚遠，員額顯然不足。

目前親子事件審理期間也過長，民間團體說，結案期間少則1年餘，多則3至4年不等，若法院的審理期間又拖延過久，將導致未與孩子同住父母一方與小孩越來越疏離，未來要執行會面交往將變得更加困難。

民間團體表示，親子事件的執行成效不彰，家事事件的執行由處理財產案件的民事執行處辦理，對於像是未成年子女會面交往、交付子女等人身交付相關的執行的專業性不足，亦無法整合社工、民間團體等資源。

范雲表示，法官及家事調查官的員額藥充足、訓練扎實，才能夠妥適、迅速、統合地處理每一個家庭糾紛。施行10年以來，這是首次由民間發動修法，她也預計於下會期與民間合作，提出修法版本。

黃世杰說，不能僅由民間團體、社工協助家事事件的進行，國家也應該拿出更多的資源，司法院必須編列相關預算、修改相關法規，才能讓親子案件的審理速度及品質都能相應提升。

江永昌則指出，未來會面交往及交付子女等親子事件的執行是否可以參考美國、法國等外國立法例，將不履行會面交往義務之父母一方處以刑責，重新建立合作式父母的觀念，是下個會期可以舉辦公聽會一同討論、努力的方向。

婦女新知基金會副董事長郭怡青也表示，要尊重孩子意願來審理家事事件，就必須投入更多的資源了解小孩的想法。

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