染疫還可能造成「神智混亂」！小心「新冠譫妄症」

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一、法國研究
在法國研究，很多COVID-19重症患者，有84%其實都會有新冠譫妄症（COVID Delirium），這些症狀包括了注意力不足、思緒混亂和意識形態改變（44%）
二、英國研究
英國研究也發現，有31%的covid-19重症患者併有譫妄現象，0.08%的人，竟然診斷為新發作的精神疾病，而沒有得COVID-19的治療。
兒童新冠譫妄症的發生情况
一、美國研究
低於5歲兒童的重症COVID19病人 ，最容易發生（70%）這些的譫妄症 。研究人員，那是因為這些小小孩族群，他們的腦袋發展未完全（immature brain），導致容易受到COVID-19病毒的嚴重破壞。
二、英國研究
英國軟體大數據分析：兒童新冠譫妄症約佔了6%發生率。隨年紀升高，發生率上升：16-65歲，新冠譫妄症發生率，開始上升至15%（2倍以上）。而超過65歲，發生率已上升至20%了
譫妄狀態的分類
首先一定要知道，譫妄狀態的分類，因為「大家都會誤解：只有狂叫狂動，才是譫妄狀態」，這導致很多重症兒童和老人，會延誤就醫，而且常常到不到3-4天，就死亡了，因為錯過了黃金治療時間。瞻妄又因其表現的活動狀態的表現不同，而歸分為三種類型：
一、活動量過度型Hyperactive type，占約25%：
干擾度最大，狂叫嘶吼，狂亂動，例如很多酒精或是一些藥物戒斷時出現的譫妄狀態，病人常以發燒、高血壓、心博過快、震顫及癲癇，什至看到妖魔鬼怪幻覺（例如看到不存在的東西，過世的親友）等；病情起伏不定，時好時壞的症狀表現。
二、低活動度型Hypoactive type，占約50%：
這是最常見，但最易被忽略，尤其是小小孩或老年人，大部分表現活動力下降、異常疲憊、沒有食慾，在萎縮在房內自閉、跟一般他的生活活動能量比，也比較不太反應或説話。例如一些如肝性腦病變、或是某些電解質不平衡的狀況所造成。
三、混合型（25%）：介於活動量過度與低活動度之間。
黃軒醫師指出，「還有些COVID-19 重症，一開始表現，也就是不太活動，軟軟無力，家人大多都不知道，以為乖乖躺著，坐著的兒童或老人，都會很好，往往到最後表現。突然大動作的表現，才送醫，往往也會來不及了。」所以我常常會忽略低活動度型（Hypoactive type）和混合型的新冠譫妄症而不自知的。
譫妄症 Delirium也是COVID-19表現之一
當病人的表現，不只是譫妄症而已，例如：併有咳嗽，頭痛、流鼻涕、拉肚子、食慾不振、味臭覺消失、不明原因的肌肉痠痛、意識型態改變，回答常常文不對題、兒童有哭的聲音但沒有眼淚、呼吸急促、冒冷汗，發燒等症狀⋯⋯，這些合併症狀，且有表現譫妄症的病人，醫生通常不會只是當作病人只有神經系統的毛病，而是會去尋找什麼原因導致如此，從藥物、疾病到精神狀態，都值得醫生專業上的協助尋找病根，才能有效治療，但前提是：要在疾病早期的時候就到醫院，才能及時出手搶救生命。
參考資料：
1.「還有心跳怎會死？：重症醫師揭開死前N種徵兆」
2.Delirium and neuropsychological outcomes in critically Ill patients with COVID-19: a cohort study,” BMJ Open.
3.Pediatric delirium in times of COVID-19
本文經「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」授權轉載，原文連結：《新冠譫妄症( COVID Delirium )》
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53918
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