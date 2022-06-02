新冠確診者易導致失眠 醫教3招改善

中醫大新竹附醫身心科鄭映芝醫師。鄭映芝醫師診治後，發現個案已有明顯焦慮症並合併失眠，在給予抗焦慮藥物治療，並搭配放鬆練習與電刺激輔助治療，王先生的失眠與身體不適明顯得到緩解。
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新冠肺炎可能影響中樞神經，確診者也需面臨長時間隔離壓力，無法工作的經濟壓力，以及擔心傳染給親友的心理壓力等，這些也都讓新冠肺炎的罹患者，更容易出現如失眠焦慮的身心症狀。
鄭映芝指出，根據這兩年的國際期刊研究顯示，約有1/3的新冠肺炎患者，會在確診甚至是康復後，出現所謂的新冠失眠（Coronasomnia / Covid-somnia）。另外台灣睡眠醫學會「2022年台灣COVID-19影響國人睡眠調查」，發現疫情後全台有1/5的民眾對睡眠感到不滿意，較疫期前增加近1成7。而有失眠症狀的比例，則從疫情前的 42.9％上升至 59.7%。
鄭映芝指出，失眠治療有藥物與非藥物治療。非藥物治療通常建議從足夠的睡眠衛生(sleep hygiene) 開始，一般建議營造良好的睡眠環境、 減少房間的噪音光線，睡覺前避免抽煙、吃太飽或喝太多飲料等。另外，民眾也需練習矯正睡眠的習慣與信念，破除一定需要睡滿8小時才夠這類的想法，進而改善失眠的症狀。其他如放鬆治療，也都可以很有效的幫助個案減少失眠。
在藥物部分，最常使用則是鎮靜類藥物。民眾常認為只要開始服用安眠藥後就必須一直吃嗎？其實臨床上有相當多的個案在經過生活方式調整以及短期藥物治療後，當睡眠恢復正常，是有很高的比例是可以停藥的。
許多民眾在罹患新冠失眠後，常以為肺炎痊癒後失眠就會改善，但若不盡早治療新冠肺炎的失眠問題，反而會出現頻繁失眠的惡性循環，對患者的生活品質、工作能力等影響反而更大。另外雖然染疫後的失眠症狀不一定能區分是新冠肺炎的中樞神經後遺症或為染疫後的身心壓力所致，但只要及早接受治療都可以大幅緩解失眠症狀。在後疫情時代，民眾應該更該注重睡眠，因為擁有優質睡眠才能有健康的身體，也才能防範病毒上身。