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營養師授「三種食材」入粽！　健康過端午

營養師授「三種食材」入粽！　健康過端午
營養師授「三種食材」入粽！　健康過端午

健康醫療網

2022-06-04 14:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】端午節連假將至，不少人因疫情選擇外帶，或訂購宅配肉粽在家應景。但是肉粽的熱量真的不低，為了健康過端午，營養師特別提醒聰明吃小技巧，連假期間別因為過量吃粽子而導致體重上升。

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傳統粽高油、高鈉、高熱量　這些人要注意

南投醫院陳佳祺營養師指出，台灣傳統粽子大多是糯米加上炒過或滷過的五花肉、香菇、栗子及蛋黃等，屬於高油脂、高熱量及高鈉食品，對於患有高血壓、糖尿病、高血脂症、肥胖與腸胃較差者，都需注意不可過量食物，以免造成消化不良或血糖、血壓飆高之情形。

粽子一天最多吃一顆　搭配蔬菜營養均衡

陳佳祺營養師建議，粽子一天最多吃一個，而且粽子單吃就美味，應減少調味料的攝取，並搭配一盤100克的青菜或當季的絲瓜湯、竹筍湯，不僅增加飽足感，也能避免腸胃道不適，營養均衡。

此外，粽子的主要成分是糯米，糯米屬於支鏈澱粉，較不易消化而引發脹氣，且糯米屬於高GI食物，易使血糖上升，建議可以選擇白米、黑米、紫米、糙米、蒟蒻米或花椰菜米來取代部分糯米。

創新食材添「粽味」　健康美味新選擇

陳佳祺營養師提供三種創新口味粽子供大家選擇，更能在佳節時吃的應景又開心：

1.高鈣雪花粽：因國人乳品普遍攝取不足，利用鮮奶加上玉米粉加熱糊化，屬於高鈣乳製品，可做為點心增加每日乳品攝入量。

2.寒天水果粽:使用寒天粉凝成膠狀，再包入當季盛產奇異果、鳳梨、火龍果等水果，包成寒天水果粽。寒天屬於海藻類植物，富含水溶性膳食纖維，能夠吸附大量水分增加飽足感。食用時淋些蜂蜜、果糖或代糖，熱量低又沁涼解膩，適合取代愛吃粳粽淋蜂蜜的民眾。

3.花椰菜米粽:花椰菜米是近年來新興低醣食材，利用炒白花菜米與洋車前子，取代傳統糯米，不僅富含膳食纖維，更能減少熱量與對身體的負擔。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53964

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