解封出遊預備！歐亞各國最新邊境管理、旅遊入境攻略出爐

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因應全球新冠疫情逐趨平緩，世界各國分別採取邊境管制及入境後檢疫措施，以下為各國邊境管理政策總整理：
日本
日本重啟國境將入境國家依風險高低分為紅、黃、藍三類，低風險國家（藍）如台灣的旅客，境時不論是否已接種疫苗，皆可免篩檢、免隔離，但仍需提交72小時內PCR陰性證明，全球一共98個列為「藍區」的國家地區，皆可以團體旅遊形式入境觀光。
根據日本觀光廳公布的「海外團客入境旅遊指引」，日本10日起將重新開放申請觀光目的簽證，但僅限旅行業者擔任來日保證人之團客，未開放個人且無法以免簽方式入境；海外團採團進團出，必須有領隊導遊全程陪同，旅遊行程仍需全程戴口罩，惟入浴、戶外活動與人潮不擁擠的景點觀光等3種情況下例外，且須配合導遊指示，並購買民間醫療保險（包含確診與其他傷病），若團員中有人確診，該名團員需至醫療機構診治，其餘團員則仍可進行既定行程。
韓國
韓國政府宣佈，於8日起放寬未打疫苗的外國人士入境措施，只要於入境前提出72小時內PCR或醫院抗原快篩陰性證明，無論是否接種疫苗皆享有免隔離7天，惟海外入境者仍須於入境後3日內再進行一次PCR檢測、出示24小時內醫院抗原快篩（RAT）或48小時內PCR陰性證明。
仁川國際機場亦啟用「檢疫資訊事前輸入系統」，入境旅客須於入境前透過該系統填寫檢疫資訊預填系統「Q-Code」，完成線上登錄後旅客僅須出示手機截圖畫面，即可完成入境檢疫程序；目前韓國尚未開放免簽入境，旅客需事先申請個人觀光簽證，台灣旅客可免費申請，約10個工作日後即可領取，觀光簽證停留期間90天以內，有效期3個月。
新加坡
新加坡規定，已完成疫苗接種且健康情況良好的短期旅客，不需申請「航空通行證」（Air Travel Pass，ATP）或入境許可，也不用出示登機前陰性證明即可入境，亦不再強制購買旅遊保險。惟入境時必須出示完成疫苗接種證明，入境後免檢測、免隔離，即可自由活動，未滿12歲兒童比照完全接種者。
出示疫苗接種證明需為英文版內容，並寫明同護照之英文姓名、生日或護照號碼、施打國家、施打各劑名稱與日期，適用疫苗廠牌為WHO列入緊急使用清單者，包含如莫德納（Moderna）、阿斯特捷利康（AstraZeneca）、輝瑞/BNT（Pfizer / BioNTech）等，不含高端疫苗，可以混打。
泰國
泰國政府放寬國際旅客入境規定，完整接種疫苗（已打滿兩劑）的旅客僅須持有觀光簽證、「泰國通行證」（Thailand Pass）、有效護照和保額不少於1萬美元的泰國醫療保險即可入境，且入境後免隔離可自由通行全國各地區；未完整接種疫苗的旅客則同樣須持有觀光簽證、泰國通行證、有效護照和保額不少於1萬美元的泰國醫療保險，惟須額外於旅行前72小時內通過泰國通行證系統上傳RT-PCR測試或專業ATK陰性結果證明。
泰國公共衛生部批准的疫苗廠牌包含阿斯特捷利康（AstraZeneca）、輝瑞/BNT（Pfizer / BioNTech）、莫德納（Moderna）、嬌生（Johnson & Johnson）、俄羅斯衛星五號（Sputnik V）、中國國藥（Sinopharm）、科興（Sinovac）及高端（Medigen），可以混打。
馬來西亞
馬來西亞規定，已完整接種疫苗的旅客入境可免簽證、免篩檢、免隔離，不需提供PCR陰性證明僅需出示疫苗接種證明，並建議準備每日生活費100美元或等值貨幣的財力證明，以備抽查；未完整接種的旅客則必須提供出發前2天PCR陰性證明，或RTK-Ag快篩檢測陰性反應證明；並在入境後24小時內進行專業人員監督下的快篩檢測。
目前馬來西亞已全面取消戶外戴口罩和社交距離規定，台灣旅客可以免簽方式在馬國境內停留30天；馬來西亞認可的疫苗包含AZ、輝瑞、科興、國藥、莫德納、高端、嬌生（1劑）、康希諾（1劑）等。
越南
入境越南旅客不論疫苗接種狀態，皆不須提供任何檢驗資料，也不用在進入越南之前進行新冠病毒檢測、也無需填寫健康申報，入境後也享免隔離，惟須準備保額至少1萬美元的國際醫療保險，保單內容需明確涵蓋與新冠肺炎相關醫療診治費用，期限則需涵蓋於越南停留時間；台灣旅客仍須申請紙本簽證或線上申請落地簽才能入境。
中國
中國堅守動態清零，各地防疫規範不盡相同，目前僅開放北京、上海、廈門、成都等4個直航城市，且最少都需要進行10天集中隔離與7天居家隔離；雖入境中國不要求出示疫苗接種證明，但需備妥2份48小時內的PCR陰性報告，且2次檢測建議有一定時間上的差距，同時須完成中國海關出入境電子健康申報。
香港
入境香港旅客須出示完整接種疫苗證明及登機前48小時PCR核酸檢測證明，抵港後須在機場接受「檢測待行」安排（包括PCR核酸檢測及快速抗原測試），再由指定車輛送往指定檢疫酒店。
美國
美國政府規定提供1天內的新冠核酸檢測（PCR）陰性證明及14天前已完整接種疫苗的證明，才能登機前往美國。
加拿大
已完整施打疫苗旅客無須提供登機前之檢疫證明，僅需出示疫苗證明即可入境，同時享免居家隔離；未完整施打疫苗旅客仍須出示入境前以下檢測證明其中之一，包含登機前一日內的快篩陰性證明、72小時前陰性核酸證明以及過往陽性核酸證明。
英國
英國取消所有入境檢疫措施，入境旅客不論是否完整接種疫苗，均不須提供登機前採檢陰性報告，亦可不必於入境後進行居家檢疫。
澳洲
澳洲政府規定持各類有效澳洲簽證且已完接種2劑澳洲政府認可之疫苗者，可免申請「旅行豁免」入境澳洲，無法接種疫苗等特殊因素旅客則必須申請「醫療豁免」；國際旅客必須於出發登機前72小時內線上填報「數位旅客申報」，除了上述疫苗接種紀錄（旅行豁免或醫療豁免）外，還得提供航班及護照資料、出發前 14 日旅遊史、目的地及檢疫安排等資訊，方可登機。
以上資訊彙整自各國媒體、外交部領事事務局。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。