特企／「三金」彩妝打造美肌祕密　LaDiva擄獲專業信任

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作為連續五年金馬獎指定彩妝團隊的領導者，Vivi老師表示，市售保養品她幾乎都曾嘗試過，起初她也是抱著試用LaDiva的心態，但使用後讓她忍不住推薦給其它彩妝老師們。現在，LaDiva除了是她私心愛用的保養品外，金箔面膜及小金瓶也成功征服挑剔的彩妝師們，成為後台彩妝師為藝人上妝前，不公開的小祕密。
談到精華VC修復霜時，Vivi老師也笑說，身為長期愛用者，她一直到今年夏天才驚覺，小金瓶有基礎防曬成分。這對於常年在外奔波工作的她而言，是一個意外驚喜。Vivi老師補充說，自從發現小金瓶有防曬成分，遇到有外景、新娘或外拍工作，需要替人上妝時，她一律將小金瓶當作防曬首選，也成功阻止一場場因出汗導致的底妝土石流災難。
而且產品不經過動物實驗。Vivi老師強調，愛美的心人人有，但無動物實驗可避免小動物因實驗而受苦，使用適合自己膚質且友善環境、友善動物的產品，才是人美心也美的選擇。對此LaDiva官方回應，LaDiva會持續回應現代女性的保養需求，持續推出更多優質商品，以符合三金彩妝師團隊專業的期待。
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