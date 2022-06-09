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特企／「三金」彩妝打造美肌祕密　LaDiva擄獲專業信任

▲彩妝老師謹慎選擇底妝保養品。（圖／品牌提供）
▲彩妝老師謹慎選擇底妝保養品。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-06-09 14:18:04

是什麼新興保養品牌，能一舉獲得三金(金馬、金曲、金鐘)彩妝師團隊青睞？主打改善輕熟女肌膚四大問題的美妝保養品牌LaDiva，靠著簡單的兩款產品-金箔面膜與暱稱小金瓶的精華VC修復霜，成功擄獲專業彩妝團隊信任，成就出令人驚艷的服貼妝容。

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2020年正式引進台灣市場的美國保養品牌LaDiva，其中天后冰河凍齡金鉑面膜長期為明星藝人(如：林志玲、楊丞琳、劉畊宏…等)、頂級婚禮服務及貴婦打造完美妝容的VIVI PENG(彭琦崴)老師分享。而LaDiva更因為獨特三層金箔面膜的優雅造型，很容易吸引貴婦目光，加上內含25ml精華液細緻肌膚，詢問度不斷。

作為連續五年金馬獎指定彩妝團隊的領導者，Vivi老師表示，市售保養品她幾乎都曾嘗試過，起初她也是抱著試用LaDiva的心態，但使用後讓她忍不住推薦給其它彩妝老師們。現在，LaDiva除了是她私心愛用的保養品外，金箔面膜及小金瓶也成功征服挑剔的彩妝師們，成為後台彩妝師為藝人上妝前，不公開的小祕密。

談到精華VC修復霜時，Vivi老師也笑說，身為長期愛用者，她一直到今年夏天才驚覺，小金瓶有基礎防曬成分。這對於常年在外奔波工作的她而言，是一個意外驚喜。Vivi老師補充說，自從發現小金瓶有防曬成分，遇到有外景、新娘或外拍工作，需要替人上妝時，她一律將小金瓶當作防曬首選，也成功阻止一場場因出汗導致的底妝土石流災難。

而且產品不經過動物實驗。Vivi老師強調，愛美的心人人有，但無動物實驗可避免小動物因實驗而受苦，使用適合自己膚質且友善環境、友善動物的產品，才是人美心也美的選擇。對此LaDiva官方回應，LaDiva會持續回應現代女性的保養需求，持續推出更多優質商品，以符合三金彩妝師團隊專業的期待。

更多品牌介紹請搜尋【LaDiva】看更多或加入[email protected]官方帳號：https://lin.ee/9Fj6fVC

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