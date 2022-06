GD也來了？具俊曄為小S跨海慶生　讚美：世上最棒小姨子

綜藝天后小S即將迎來44歲生日,雖然還沒等來偶像韓流巨星權志龍(G-DRAGON)的祝福,但國民姐夫具俊曄很給力,找來國民大神劉在錫和曹世鎬拍影片,力邀她來韓國玩,大方要請她吃飯,歐巴也拍影片跨海祝福,獻唱英文版生日快樂歌,「Happy Birthday to婷婷,You are the best처제(小姨子) in the world. I Love you so much!」,直接以小S的乳名「婷婷」稱呼她,可見兩人關係相當親近。為此感動不已的小S笑回:「I Love you,too.」心想一定還有其它驚喜,直問:「一定還有G-DRAGON對不對?」一旁的派翠克立刻權志龍上身、又唱要跳,機智反應逗樂在場所有人。





▲《小姐不熙娣》第二季開錄,全新時尚感棚景亮相。(圖/東森綜合台提供)

小S年初回歸綜藝節目,《小姐不熙娣》收視表現亮眼,即將迎來第二季,為了讓觀眾更有耳目一新的感覺,以時尚感十足的概念打造新棚景,來到新棚錄影的小S開玩笑地說:「心情很不好。」此話一出嚇壞眾人,她解釋,棚內錄影總有種被困住的感覺,加上以前手上的節目都至少被困10年,才會走出戶外主持。





▲小S和戴上假髮的派翠克錄影,笑到無法自抑。(圖/東森綜合台提供)

由於攝影棚必須開很強的冷氣才能保護攝影機及照明設備,怕冷的小S便打趣的說:「好久沒踏進攝影棚,好像裡面有鬼,全身發冷,非常不習慣,也覺得很不對勁。」還自曝以前因為怕攝影棚的冷,都會在腿上蓋毯子,卻被好友侯佩岑罵:「不要再鋪這毯子了,很像坐著輪子在主持!」一想到這段過往,她忍不住自嘲說:「我想我接下來就會開始步入這個畫面。」笑翻大家。





此次錄影,電視台安排了慶生驚喜,以小S最愛的紅酒為概念,準備一顆客製化的翻糖蛋糕獻上祝福,加上製作人B2送的紅酒,更讓她開心得歡呼:「我回家就要開喝!」節目班底和助理主持人派翠克也送上各自精心準備的禮物,派翠克還故意鬧小S說:「我知道妳討厭收禮物,但我硬要(送)!」





▲電視台準備驚喜慶生會,小S開心地手拿製作人B2送的紅酒。(圖/東森綜合台提供)

▲具俊曄隔海獻唱,為小S祝福。(圖/東森綜合台提供)

關於劉在錫對她的飯局邀請影片,她直呼:「心情非常嗨!」表示待疫情穩定後,能出國的第一個旅遊地就選韓國,「一定要請劉在錫大哥和曹世鎬大哥請我吃飯。」還許願大咖韓星崔宇植、孫錫久、張赫等人能一起。問及倘若這些韓星來台是否會想請他們吃飯?小S雀躍回應:「如果他們願意的話,我很樂意親手下廚招待他們,然後也可以睡在我們家。」一旁的派翠克笑虧:「這個邀約也太奇怪了吧!」眾人笑翻。