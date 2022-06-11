GD也來了？具俊曄為小S跨海慶生　讚美：世上最棒小姨子

綜藝天后小S即將迎來44歲生日，雖然還沒等來偶像韓流巨星權志龍（G-DRAGON）的祝福，但國民姐夫具俊曄很給力，找來國民大神劉在錫和曹世鎬拍影片，力邀她來韓國玩，大方要請她吃飯，歐巴也拍影片跨海祝福，獻唱英文版生日快樂歌，「Happy Birthday to婷婷，You are the best처제（小姨子） in the world. I Love you so much!」，直接以小S的乳名「婷婷」稱呼她，可見兩人關係相當親近。為此感動不已的小S笑回：「I Love you,too.」心想一定還有其它驚喜，直問：「一定還有G-DRAGON對不對？」一旁的派翠克立刻權志龍上身、又唱要跳，機智反應逗樂在場所有人。





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▲《小姐不熙娣》第二季開錄，全新時尚感棚景亮相。（圖／東森綜合台提供）

小S年初回歸綜藝節目，《小姐不熙娣》收視表現亮眼，即將迎來第二季，為了讓觀眾更有耳目一新的感覺，以時尚感十足的概念打造新棚景，來到新棚錄影的小S開玩笑地說：「心情很不好。」此話一出嚇壞眾人，她解釋，棚內錄影總有種被困住的感覺，加上以前手上的節目都至少被困10年，才會走出戶外主持。





▲小S和戴上假髮的派翠克錄影，笑到無法自抑。（圖／東森綜合台提供）

由於攝影棚必須開很強的冷氣才能保護攝影機及照明設備，怕冷的小S便打趣的說：「好久沒踏進攝影棚，好像裡面有鬼，全身發冷，非常不習慣，也覺得很不對勁。」還自曝以前因為怕攝影棚的冷，都會在腿上蓋毯子，卻被好友侯佩岑罵：「不要再鋪這毯子了，很像坐著輪子在主持！」一想到這段過往，她忍不住自嘲說：「我想我接下來就會開始步入這個畫面。」笑翻大家。





此次錄影，電視台安排了慶生驚喜，以小S最愛的紅酒為概念，準備一顆客製化的翻糖蛋糕獻上祝福，加上製作人B2送的紅酒，更讓她開心得歡呼：「我回家就要開喝！」節目班底和助理主持人派翠克也送上各自精心準備的禮物，派翠克還故意鬧小S說：「我知道妳討厭收禮物，但我硬要（送）！」





▲電視台準備驚喜慶生會，小S開心地手拿製作人B2送的紅酒。（圖／東森綜合台提供）

▲具俊曄隔海獻唱，為小S祝福。（圖／東森綜合台提供）

關於劉在錫對她的飯局邀請影片，她直呼：「心情非常嗨！」表示待疫情穩定後，能出國的第一個旅遊地就選韓國，「一定要請劉在錫大哥和曹世鎬大哥請我吃飯。」還許願大咖韓星崔宇植、孫錫久、張赫等人能一起。問及倘若這些韓星來台是否會想請他們吃飯？小S雀躍回應：「如果他們願意的話，我很樂意親手下廚招待他們，然後也可以睡在我們家。」一旁的派翠克笑虧：「這個邀約也太奇怪了吧！」眾人笑翻。《小姐不熙娣》週一至週五晚間10點於東森綜合32頻道播出。



