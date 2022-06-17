不拍就打！BBC揭「非裔祝賀」剝削真相　種族主義牟暴利

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席琳納與同事合作，發現這上百支非裔祝福影片大多是從「頑皮哥在非洲」、「非洲小騷克」2個抖音帳號分享出來，再比對影片中場景，發現影片拍攝地點為馬拉威一個村莊。於是就與當地記者姆漢格（Henry Mhango）前往可能的村莊進行調查。結果發現真的有一名中國男子在幫一群孩子拍影片，當地人稱他為「叔叔」（SUSU）。
當地居民表示，「叔叔」經常找附近的小孩一起拍影片，不少村民以為他拍影片是為了做公益，「他拍影片是為了給中國的慈善組織看，以便實施救助」，也有村民以為他是來傳播中華文化、教孩子們說中文。
但事實上並非如此，席琳納和姆漢格找到一名常常在影片中出現、匿名為「小古拉」的男童，這名年僅6歲的男童本名為布萊特，當席琳納問到他與「叔叔」的互動時，他透露「當我們做錯事情的時候，他就掐我們，我們做錯了，他就用棍子打我們，不讓我們走。」布萊特的母親班達（Fausika Banda）坦言，曾看過布萊特被打，她非常傷心，但把布萊特帶回家後，盧克會再來把布萊特找去拍片。
席琳納發現「叔叔」的短影音平台上有33萬粉絲，平均每天能接到上百張從中國來的「祝福影片」訂單。接著席琳納發現該帳號內的影片中，曾經出現一張中國居民證，上面寫著持有者姓名為「盧克」，因此透過中國籍同事化名為保羅與他接觸。
盧克坦承這些影片都是他拍的，稱自己生意好的時候，一天可以拍攝380支影片，每支影片200元人民幣，一天就可以賺到76000元人民幣（約台幣33.7萬元）。他大方分享了「行業」的作法，表示「千萬不要跟他們嘻嘻哈哈，千萬不要可憐他們，不管他們家裡怎麼樣了，不要可憐他們」。
但看到「黑人智商低」的爭議影片時，盧克先是脫口而出是自己的影片，後來又改口說是跟朋友拍的，且朋友已經回中國，同時還要保羅將影片從手機中刪掉。
席琳納以及姆漢格隨後也找到了影片中孩童的家人，並告訴他們實情。其中一名孩童的祖母表示「他（盧克）說我們智商低，是因我們的膚色深，且生活窮困。這也是為何他來我們村莊拍影片，因為他知道我們很窮。」孩童父親更心疼表示，「我們努力扶養我們的孩子，有人卻利用孩子做生意。」
當席琳納以及姆漢格蒐集完所有證據到村莊找到盧克本人進行求證，他辯稱自己拍攝影片的目的是推廣中國文字與文化，更矢口否認打過小孩。進一步問及「黑人智商低」影片時，盧克也矢口否認自己拍攝過。
針對BBC的報導，中國駐馬拉威大使館14日發文澄清，「我們強烈譴責任何形式的種族主義，我們也注意到，這段影片拍攝於2020年，要強調的是，中國政府對種族主義是零容忍的。」中國外交部非洲司司長吳鵬也發文表示，大陸近幾年都在打擊這些非法網路行為，未來也會繼續打擊這類種族歧視影片。
馬拉威兒童福利部長卡利亞蒂（Patricia Kaliati）表示，所反映的內容是「對馬拉威兒童和國家的侮辱」，當局已對此展開調查。馬拉威非政府組織「民主與經濟發展倡議中心（CDEDI）」則要求政府當局，追蹤所有在該國的中國公民，以便確認他們在馬拉威從事的行為與簽證符合，並將非法停留在該國、違反簽證目的中國大陸公民，在48小時內驅逐出境。