本土疑增2例MIS-A！醫坦承難預防　有心血管病更要注意

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羅一鈞指出，目前國內出現2例疑似MIS-A個案，其中一例個案為6月初曾公布過的50多歲男性死亡個案，染疫後10日出現多器官衰竭情形，當時診斷可能有心肌炎、肺炎，出院、死亡診斷書上皆有提及是多系統發炎、MIS-A，後續檢視病例，對照國際通用病例定義，因為無發燒38度症狀，因此初判無法符合MIS-A病例定義，但仍會提報專家會議討論。
羅一鈞提及，另一位則是新冠醫院收治的20多歲男性個案，染疫康復後，又出現肝臟、腎臟等不同器官系統發炎病變合併休克，但檢視病例後，因為未有嚴重心臟疾病的必要臨床條件，初判也不符合美國CDC公布的MIS-A病例定義，但仍會提報專家會議討論。
對此，黃高彬解釋，MIS-A與MIS-C（兒童多系統發炎症候群）是同一種疾病，只是分別發生在成人與兒童身上，在臨床上，多系統發炎症候群是一種免疫反應，跟川崎病很像，大人的免疫力較好一點，小孩的免疫力相對比較差，因此兒童的致死率會比成人更高一點，但並沒有比川崎病高，多系統發炎症候群致死率還算是低。
不過黃高彬指出，「假如成人有潛在性疾病就很難說了」，MIS-A會出現心血管問題，嚴重時會導致休克、死亡，因此病患有心血管疾病比較危險的，需要特別擔心，他也提醒，MIS-A的臨床症狀很像川崎病，可能會有結膜紅、皮膚出疹等，假如有合併血壓不穩、休克，或有明顯肺部病化，像是合併肺炎、呼吸窘迫症候群會比較麻煩，必須要即刻就醫。
黃高彬提醒，確診者不論是輕症、中重症，都要當心會有MIS-A，要特別注意的是，若確診者年紀較大，又有潛在性疾病，就要趕快服用抗病毒藥物，不要讓病毒量一直增加。
黃高彬呼籲，MIS-A沒有辦法預防，想要避免MIS-A就是不要感染，而打疫苗可以降低感染，至於有無後遺症，「他好的話，後遺症是很久以後的事情」，可能未來會有血管變化，他強調，民眾只要一有不舒服的情況就要就醫，「讓醫師來替你判斷」。
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