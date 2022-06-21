COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

本土疑增2例MIS-A！醫坦承難預防　有心血管病更要注意

▲今（21）日中央流行疫情指揮中心表示，國內疑似出現2例MIS-A（成人多系統發炎症候群）個案。（示意圖／取自pixabay）
▲今（21）日中央流行疫情指揮中心表示，國內疑似出現2例MIS-A（成人多系統發炎症候群）個案。（示意圖／取自pixabay）

記者許若茵／台北報導

2022-06-21 17:27:08

今（21）日中央流行疫情指揮中心表示，國內疑似出現2例MIS-A（成人多系統發炎症候群）個案，但因不符合美國定義，將提報專家會議討論。對此，中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬接受《NOWnews今日新聞》採訪時提醒，MIS-A無預防辦法，若有心血管等潛在疾病民眾要特別注意，他也強調，民眾身體若有不適就要就醫，交由醫師判斷治療。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今於疫情記者會中解釋，美國CDC（疾病控制及預防中心）的MIS-A病例定義為住院前、或住院起3天內有主觀發燒或客觀發燒紀錄達至少24小時，並且住院前、或住院起3天內符合嚴重心臟疾病或皮疹合併非化膿性結膜炎等主要臨床標準、新發神經系統病癥和症狀、不能歸因於藥物治療的休克或低血壓、腹痛、嘔吐或腹瀉、血小板減少等次要臨床標準至少3項，至少1項必須是主要臨床標準。

羅一鈞指出，目前國內出現2例疑似MIS-A個案，其中一例個案為6月初曾公布過的50多歲男性死亡個案，染疫後10日出現多器官衰竭情形，當時診斷可能有心肌炎、肺炎，出院、死亡診斷書上皆有提及是多系統發炎、MIS-A，後續檢視病例，對照國際通用病例定義，因為無發燒38度症狀，因此初判無法符合MIS-A病例定義，但仍會提報專家會議討論。

羅一鈞提及，另一位則是新冠醫院收治的20多歲男性個案，染疫康復後，又出現肝臟、腎臟等不同器官系統發炎病變合併休克，但檢視病例後，因為未有嚴重心臟疾病的必要臨床條件，初判也不符合美國CDC公布的MIS-A病例定義，但仍會提報專家會議討論。

對此，黃高彬解釋，MIS-A與MIS-C（兒童多系統發炎症候群）是同一種疾病，只是分別發生在成人與兒童身上，在臨床上，多系統發炎症候群是一種免疫反應，跟川崎病很像，大人的免疫力較好一點，小孩的免疫力相對比較差，因此兒童的致死率會比成人更高一點，但並沒有比川崎病高，多系統發炎症候群致死率還算是低。

不過黃高彬指出，「假如成人有潛在性疾病就很難說了」，MIS-A會出現心血管問題，嚴重時會導致休克、死亡，因此病患有心血管疾病比較危險的，需要特別擔心，他也提醒，MIS-A的臨床症狀很像川崎病，可能會有結膜紅、皮膚出疹等，假如有合併血壓不穩、休克，或有明顯肺部病化，像是合併肺炎、呼吸窘迫症候群會比較麻煩，必須要即刻就醫。

黃高彬提醒，確診者不論是輕症、中重症，都要當心會有MIS-A，要特別注意的是，若確診者年紀較大，又有潛在性疾病，就要趕快服用抗病毒藥物，不要讓病毒量一直增加。

黃高彬呼籲，MIS-A沒有辦法預防，想要避免MIS-A就是不要感染，而打疫苗可以降低感染，至於有無後遺症，「他好的話，後遺症是很久以後的事情」，可能未來會有血管變化，他強調，民眾只要一有不舒服的情況就要就醫，「讓醫師來替你判斷」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

5471公斤「哈根達斯」檢出禁用農藥　食藥署將加強抽驗

石斑魚全合格有問題？陳吉仲：農委會願出錢找第三方採檢

確診後首現身公開活動　陳吉仲：現在狀況非常好

孕婦注意！缺維生素D恐引發「嬰兒佝僂症」　4迷思一次看

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

繼續作答
即時
推薦閱讀