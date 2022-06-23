這蔬菜台語你會唸嗎？辣椒竟跟薑有關　網：買便當超實用

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考題1：香菜
難度★★★
提示：台語念法是香菜學名。
正解：芫荽iân-sui。
考題2：辣椒
難度★★★★
提示：形容辣會用薑來形容。
正解：番薑仔huan-kiunn-á。
考題3：小黃瓜
難度★★★★★
提示：小黃瓜是瓜類的小孩。
正解：瓜仔哖kue-á-nî。
*補充：大黃瓜台語是刺瓜仔。
考題4：青江菜
難度★★
提示：外型與某餐具相似。
正解：湯匙仔菜 thng-sî-á-tshài。橢圓形的菜葉，連接葉柄，是不是像極了湯匙呢？
考題5：菠菜
難度★★★
提示：古時由「頗陵國」傳入。
正解：菠薐仔（飛龍菜） pue-lîng -á。菠菜原產於中亞、西亞，文獻中紀錄由頗陵國（ 尼泊爾）傳入，也有一說是來自尼泊爾語的菠菜，也因為菠薐音似飛龍而被訛傳為飛龍菜。
考題6：龍鬚菜
難度★★★★
提示：長出來的果實是佛手瓜。
正解：香瓜仔鬚 hiunn-kue-á-tshiu，常見的龍鬚菜，因為細長的捲鬚，就像是龍的鬍鬚而得名！其實和佛手瓜同根生，取其嫩梢食用！
*補充：佛手瓜的台語叫做「香櫞瓜hiunn iûnn kue 」或是「香瓜仔hiunn kue á」。
不少網友看了都紛紛表示：「我之前就想做一集蔬菜台語教學，不然每次去吃自助餐都講不出來」、「好難」、「原來如此，長知識了」，另外也有人分享一些其他念法「（辣椒）是否也可讀做喇椒」、「小黃瓜因為帶有宿存花序，所以又叫花瓜，台語：花瓜仔」。（編輯：陳珮瑜）