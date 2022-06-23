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這蔬菜台語你會唸嗎？辣椒竟跟薑有關　網：買便當超實用

▲台灣有許多常見蔬菜，但是你知道它們的台語怎麼唸嗎？（示意圖／取自unsplash）
▲台灣有許多常見蔬菜，但是你知道它們的台語怎麼唸嗎？（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-06-23 17:34:41

台灣是蔬果王國，一年四季都有各種時令蔬菜，在自助餐等都很常見，不過你知道它們的台語正確唸法應該怎麼說嗎？台北農產就分享幾個常見蔬菜的台語唸法，讓你逛市場或是買便當不再卡卡的說不出口！

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考題1：香菜

難度★★★

提示：台語念法是香菜學名。

正解：芫荽iân-sui。

▲香菜的台語唸法為「芫荽iân-sui」。（圖／翻攝自臺北農產臉書）
▲香菜的台語唸法為「芫荽iân-sui」。（圖／翻攝自臺北農產臉書）

考題2：辣椒

難度★★★★

提示：形容辣會用薑來形容。

正解：番薑仔huan-kiunn-á。

▲辣椒的台語唸法為「番薑仔huan-kiunn-á」，竟然與薑有關。（圖／翻攝自臺北農產臉書）
▲辣椒的台語唸法為「番薑仔huan-kiunn-á」，竟然與薑有關。（圖／翻攝自臺北農產臉書）

考題3：小黃瓜

難度★★★★★

提示：小黃瓜是瓜類的小孩。

正解：瓜仔哖kue-á-nî。

*補充：大黃瓜台語是刺瓜仔。

▲小黃瓜的台語唸法為「瓜仔哖kue-á-nî」，可別說成「刺瓜仔（大黃瓜）」喔！（圖／翻攝自臺北農產臉書）
▲小黃瓜的台語唸法為「瓜仔哖kue-á-nî」，可別說成「刺瓜仔（大黃瓜）」喔！（圖／翻攝自臺北農產臉書）

考題4：青江菜

難度★★

提示：外型與某餐具相似。

正解：湯匙仔菜 thng-sî-á-tshài。橢圓形的菜葉，連接葉柄，是不是像極了湯匙呢？

▲青江菜因為外觀像湯匙，因此台語唸做「湯匙仔菜 thng-sî-á-tshài」。（圖／翻攝自臺北農產臉書）
▲青江菜因為外觀像湯匙，因此台語唸做「湯匙仔菜 thng-sî-á-tshài」。（圖／翻攝自臺北農產臉書）

考題5：菠菜

難度★★★

提示：古時由「頗陵國」傳入。

正解：菠薐仔（飛龍菜） pue-lîng -á。菠菜原產於中亞、西亞，文獻中紀錄由頗陵國（ 尼泊爾）傳入，也有一說是來自尼泊爾語的菠菜，也因為菠薐音似飛龍而被訛傳為飛龍菜。

▲菠菜的台語唸法為「菠薐仔（飛龍菜） pue-lîng -á」。（圖／翻攝自臺北農產臉書）
▲菠菜的台語唸法為「菠薐仔（飛龍菜） pue-lîng -á」。（圖／翻攝自臺北農產臉書）

考題6：龍鬚菜

難度★★★★

提示：長出來的果實是佛手瓜。

正解：香瓜仔鬚 hiunn-kue-á-tshiu，常見的龍鬚菜，因為細長的捲鬚，就像是龍的鬍鬚而得名！其實和佛手瓜同根生，取其嫩梢食用！

*補充：佛手瓜的台語叫做「香櫞瓜hiunn iûnn kue 」或是「香瓜仔hiunn kue á」。

▲常見的龍鬚菜，台語唸法為「香瓜仔鬚 hiunn-kue-á-tshiu」，而它竟然和佛手瓜同根生。（圖／翻攝自臺北農產臉書）
▲常見的龍鬚菜，台語唸法為「香瓜仔鬚 hiunn-kue-á-tshiu」，而它竟然和佛手瓜同根生。（圖／翻攝自臺北農產臉書）
不少網友看了都紛紛表示：「我之前就想做一集蔬菜台語教學，不然每次去吃自助餐都講不出來」、「好難」、「原來如此，長知識了」，另外也有人分享一些其他念法「（辣椒）是否也可讀做喇椒」、「小黃瓜因為帶有宿存花序，所以又叫花瓜，台語：花瓜仔」。（編輯：陳珮瑜）



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