COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

冷氣省電有秘訣！專家開機前做「3件事」：有效降低耗能

▲開冷氣前要檢查室內機、室外機，並且更換變頻冷氣更加省電。（圖／資料照）
▲開冷氣前要檢查室內機、室外機，並且更換變頻冷氣更加省電。（圖／資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-06-23 18:06:28

夏季電費昂貴，但炎熱的天氣卻又不能擺脫冷氣的懷抱？對此，有專家提醒，當夏季來臨要開冷氣前，可以先注意「這3件事」，能夠有效的減少耗電量，在爽吹冷氣的同時，也不用害怕收到金額爆增的電費帳單！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲炎炎夏日，不少人都窩在家吹冷氣，導致電費飆漲，收到帳單時都非常震驚。(圖/取自pixabay)
▲冷氣使用前，要注意是否有毛屑、灰塵堆積。(圖／取自pixabay)
根據冷氣製造職人Ken88於TikTok中分享，若是不想在爽吹冷氣後，被高額的電費帳單嚇到，那麼在炎炎夏日開啟冷氣前，一定要先做「3件事」，能夠有效減少家中冷氣耗電量，避免電費暴增的慘況發生。首先要先檢查室內機，是否有太髒、佈滿灰塵的情況發生，否則不僅冷風吹不出來，也會讓冷氣更加耗電。

第二，除了檢查室內機外，經常被忽略的室外機也相當重要，若是後方積累很多毛屑、灰塵，會讓冷氣的熱風無法順利排出，導致室外機的電流一路飆高；第三點，家中若是使用定頻冷氣，建議換成變頻的冷氣，它不僅能夠讓溫度吹起來更舒適，且也更加的省電。

除此之外台電也曾提醒過，在使用冷氣空調時，千萬不要一次就將溫度調的太低，因為這會使冷氣高功率運轉而耗電，台電建議將冷氣溫度設定在26至28度（每調高1度可省電6%），再搭配電風扇或循環扇，都可以幫助室內空氣對流，提高冷房的效果。（編輯：鍾怡婷）


冷氣開太兇？台電官網「1警示」嚇壞鄉民：暑假該怎麼過

冷氣正常壽命多長？師傅曝「年限標準」：壞了檢查2問題

遙控器藏「神級按鈕」！內行吹冷氣全按它：每晚省電賺翻

開冷氣牆壁卻燙到爆！他一追查「鄰居搞的」：拿對方沒轍

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
您是否贊成讓加熱菸可以在台灣上市？

您是否贊成讓加熱菸可以在台灣上市？

繼續作答
即時
推薦閱讀