冷氣省電有秘訣！專家開機前做「3件事」：有效降低耗能
夏季電費昂貴，但炎熱的天氣卻又不能擺脫冷氣的懷抱？對此，有專家提醒，當夏季來臨要開冷氣前，可以先注意「這3件事」，能夠有效的減少耗電量，在爽吹冷氣的同時，也不用害怕收到金額爆增的電費帳單！
根據冷氣製造職人Ken88於TikTok中分享，若是不想在爽吹冷氣後，被高額的電費帳單嚇到，那麼在炎炎夏日開啟冷氣前，一定要先做「3件事」，能夠有效減少家中冷氣耗電量，避免電費暴增的慘況發生。首先要先檢查室內機，是否有太髒、佈滿灰塵的情況發生，否則不僅冷風吹不出來，也會讓冷氣更加耗電。
第二，除了檢查室內機外，經常被忽略的室外機也相當重要，若是後方積累很多毛屑、灰塵，會讓冷氣的熱風無法順利排出，導致室外機的電流一路飆高；第三點，家中若是使用定頻冷氣，建議換成變頻的冷氣，它不僅能夠讓溫度吹起來更舒適，且也更加的省電。
除此之外台電也曾提醒過，在使用冷氣空調時，千萬不要一次就將溫度調的太低，因為這會使冷氣高功率運轉而耗電，台電建議將冷氣溫度設定在26至28度（每調高1度可省電6%），再搭配電風扇或循環扇，都可以幫助室內空氣對流，提高冷房的效果。（編輯：鍾怡婷）