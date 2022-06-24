吃電怪獸排行榜曝光！「第三名」太難發現：惡魔偷一堆錢

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電熱水器由於是將熱水燒到一定溫度後儲存，接著若待水溫不足時又再度重啟燒熱，反覆的動作成為耗電最強的電器，假設一整天電源都沒關的話，耗電量一天就可達20度，非常驚人，建議租屋族或是自家使用電熱水器的民眾，在洗澡前約莫1小時前打開即可，別再讓它偷走你一堆電了！
第二名：冷氣
冷氣不外乎就也是吃電怪獸常見名單，經常有不少人錯誤開啟冷氣，導致電費大增，台電也多次教授如何開啟冷氣，包括最基本的「更換一級節能變頻冷氣」之外，溫度設定26至28度+開電風扇就會非常舒適，而溫度每調高一度就可以節省6％電，千萬要吹對方法、買對機型，免得整個夏天被電費搞到苦不堪言。
第三名：電視機上盒
是不是意外了呢？沒想到平常我們在看電視所安裝的機上盒竟也是吃電怪獸！一般來說，電視機上盒的運行功率大約16瓦左右，雖然相較冷氣小，但是由於機上盒多數人都是24小時開啟狀態，加上許多人家中並非只有一台電視，若以家中有三台電視來看，一個月耗電就高達約66度，整年下來數字也是非常可觀，最建議的方法即是不看電視時，將機上盒插頭拔除，雖然有些麻煩，但這些都是可防止自己的荷包無故損失的省錢方法。
隨後面排名第四名至第七名則依序排行為電熱水瓶、冰箱、電鍋、洗衣機等等，其中特別注意的是冰箱一定要記得不要總是將其空間塞爆，建議可以裝個七分滿即可，民眾也可自行畫一張冰箱地圖，記錄冰箱內放了哪些東西以及位置，藉此縮短開關次數、開啟時間，達到省電；至於電熱水瓶可以改為一級節能品牌或者直接換成快煮壺；電鍋使用後記得拔除插頭，看完這麼多吃電怪獸，趕快檢視家中到底躲了幾隻吧！揪出電費高漲的真兇！為自己省荷包。（編輯：張嘉哲）