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吃電怪獸排行榜曝光！「第三名」太難發現：惡魔偷一堆錢

▲電費對租屋族來說是一筆不小的開銷，而房東們對於此費用的收取方式也有不同做法。（示意圖／翻攝自Pixabay ）
▲電費對租屋族來說是一筆不小的開銷，而房東們對於此費用的收取方式也有不同做法。（示意圖／翻攝自Pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2022-06-24 13:11:35

炎炎夏日來臨，不少人都會開啟冷氣來吹，但一方面又不想要電費暴漲，也會從其它地方開始進行節能，為荷包以及環境都盡一份心力。但你是否有發現，明明自己也很克制吹冷氣，使用電也非常少，但卻有電費依舊降不下來的問題。據《香港01》報導，整理出幾種電器耗電排行榜，結果「第三名」的吃電怪獸讓不少人大吃一驚，因為在日常根本非常難察覺到它正瘋狂的偷電。

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第一名：電熱水器

電熱水器由於是將熱水燒到一定溫度後儲存，接著若待水溫不足時又再度重啟燒熱，反覆的動作成為耗電最強的電器，假設一整天電源都沒關的話，耗電量一天就可達20度，非常驚人，建議租屋族或是自家使用電熱水器的民眾，在洗澡前約莫1小時前打開即可，別再讓它偷走你一堆電了！

▲在冬天時洗上熱水澡是最幸福的一件事，也有不少家庭早已換成「電熱水器」。（示意圖，與內文無關／NOWnews資料照）
▲電熱水器為耗電第一名的電器，民眾可在洗澡前一小時再打開即可。（示意圖／NOWnews資料照）
第二名：冷氣

冷氣不外乎就也是吃電怪獸常見名單，經常有不少人錯誤開啟冷氣，導致電費大增，台電也多次教授如何開啟冷氣，包括最基本的「更換一級節能變頻冷氣」之外，溫度設定26至28度+開電風扇就會非常舒適，而溫度每調高一度就可以節省6％電，千萬要吹對方法、買對機型，免得整個夏天被電費搞到苦不堪言。

▲冷氣在正常使用之下，壽命可達5至10年。（圖／資料照）
▲冷氣如果沒有正確開啟的話，恐怕造成夏季電費大飆漲。（示意圖／NOWnews資料照）
第三名：電視機上盒

是不是意外了呢？沒想到平常我們在看電視所安裝的機上盒竟也是吃電怪獸！一般來說，電視機上盒的運行功率大約16瓦左右，雖然相較冷氣小，但是由於機上盒多數人都是24小時開啟狀態，加上許多人家中並非只有一台電視，若以家中有三台電視來看，一個月耗電就高達約66度，整年下來數字也是非常可觀，最建議的方法即是不看電視時，將機上盒插頭拔除，雖然有些麻煩，但這些都是可防止自己的荷包無故損失的省錢方法。

▲奧運、機上盒、電視、運動、賽事、遙控器（圖／取自Pixabay）
▲家中的電視機上盒竟然也是吃電怪獸！民眾不看電視時，應該記得將電源關閉。（示意圖／取自Pixabay）
隨後面排名第四名至第七名則依序排行為電熱水瓶、冰箱、電鍋、洗衣機等等，其中特別注意的是冰箱一定要記得不要總是將其空間塞爆，建議可以裝個七分滿即可，民眾也可自行畫一張冰箱地圖，記錄冰箱內放了哪些東西以及位置，藉此縮短開關次數、開啟時間，達到省電；至於電熱水瓶可以改為一級節能品牌或者直接換成快煮壺；電鍋使用後記得拔除插頭，看完這麼多吃電怪獸，趕快檢視家中到底躲了幾隻吧！揪出電費高漲的真兇！為自己省荷包。（編輯：張嘉哲）

▲冰箱儲存8分滿就好。（示意圖／取自unsplash）
▲冰箱如果要省電，只要儲存7分到8分滿就好。（示意圖／取自unsplash）

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