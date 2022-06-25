洗菜有順序？網愣：洗錯好幾年 譚敦慈公開「洗菜神器」
一日三餐，你還在餐餐備菜手忙腳亂嗎？該如何簡單、快速又能洗得乾淨？無毒教母譚敦慈有一套自家的洗菜秘訣，且透過「蔬菜脫水器」更能事半功倍，她也直呼：「真的很好用！」
譚敦慈表示，現代人都很忙碌，建議如果一天要煮多餐的話，最好一次把菜洗完，瀝乾水分後放入冰箱，待要烹煮時再切，避免養分流失！但她也提醒，洗菜是有順序和方法的，以順序來說，她建議要先從細菌量最少的開始洗，以她自己為例，會先洗水果、接著蔬菜、最後就是蛋白質，且不同種類需要專屬的水盆為佳，避免交叉感染。
另外，吃多少洗多少是譚敦慈洗菜的原則。高麗菜清洗時只需要撥鬆，讓水可以流進去即可；有蒂頭的菜則要先把土用水沖掉再放入水盆；玉米則需要讓外層的葉子全部剝除；至於大魔王花椰菜，譚敦慈提供小技巧：「因為花椰菜會浮起來，所以通常我會壓盤子在上面，讓花椰菜可以徹底浸泡在水盆內清洗。」
將所有的蔬菜放入水盆後，譚敦慈會用清水刷洗兩次，第3次就把水蓄滿，然後用流動的清水流12到15分鐘，她說流動的清水只需要一根筷子那麼細的水流，就可以達到清洗的效果。
譚敦慈也特別分享自己在家使用的洗菜神器「蔬菜脫水器」，她說：「蔬菜洗完之後，直接放進去脫水器轉一轉就能把水分瀝除掉，我覺得很好用。」除了可以更有效的去除水分，同時也能減少餐巾紙的使用量。