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洗菜有順序？網愣：洗錯好幾年　譚敦慈公開「洗菜神器」

▲無毒教母譚敦慈分享洗菜祕技。（示意圖／取自pixabay）
▲無毒教母譚敦慈分享洗菜祕技。（示意圖／取自pixabay）

記者周淑萍/綜合報導

2022-06-25 00:10:00

一日三餐，你還在餐餐備菜手忙腳亂嗎？該如何簡單、快速又能洗得乾淨？無毒教母譚敦慈有一套自家的洗菜秘訣，且透過「蔬菜脫水器」更能事半功倍，她也直呼：「真的很好用！」

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譚敦慈表示，現代人都很忙碌，建議如果一天要煮多餐的話，最好一次把菜洗完，瀝乾水分後放入冰箱，待要烹煮時再切，避免養分流失！但她也提醒，洗菜是有順序和方法的，以順序來說，她建議要先從細菌量最少的開始洗，以她自己為例，會先洗水果、接著蔬菜、最後就是蛋白質，且不同種類需要專屬的水盆為佳，避免交叉感染。

▲日前有網友提問「水煮花椰菜不好吃嗎？」而引起討論。（圖／翻攝 Pixabay ）
▲花椰菜容易卡有菜蟲不易清洗，譚敦慈建議壓個盤子就能讓花椰菜跟著其他蔬菜放入流動的水一起清洗。（圖／翻攝 Pixabay ）
另外，吃多少洗多少是譚敦慈洗菜的原則。高麗菜清洗時只需要撥鬆，讓水可以流進去即可；有蒂頭的菜則要先把土用水沖掉再放入水盆；玉米則需要讓外層的葉子全部剝除；至於大魔王花椰菜，譚敦慈提供小技巧：「因為花椰菜會浮起來，所以通常我會壓盤子在上面，讓花椰菜可以徹底浸泡在水盆內清洗。」

將所有的蔬菜放入水盆後，譚敦慈會用清水刷洗兩次，第3次就把水蓄滿，然後用流動的清水流12到15分鐘，她說流動的清水只需要一根筷子那麼細的水流，就可以達到清洗的效果。

▲譚敦慈使用的蔬菜脫水器。(圖/譚敦慈提供)
▲譚敦慈分享自家使用的蔬菜脫水器，可以快速的瀝乾水分。(圖/譚敦慈提供)
譚敦慈也特別分享自己在家使用的洗菜神器「蔬菜脫水器」，她說：「蔬菜洗完之後，直接放進去脫水器轉一轉就能把水分瀝除掉，我覺得很好用。」除了可以更有效的去除水分，同時也能減少餐巾紙的使用量。

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