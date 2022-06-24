「地獄卡車」開向廣州狗肉節　動保團救386隻「待宰」狗

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其中一名動保人士林雄（音譯）表示，看到這麼多狗處於如此駭人聽聞的狀態，真的太可怕了。」林雄表示，這宛如「來自地獄的卡車」，更直言「吃狗肉給我們國家帶來恥辱，因此我們將持續奮鬥，直到這種苦難結束。」
動保人士表示，在這輛卡車的狗從體型較大的薩摩耶犬到較小的梗犬都有，品種、體型以及健康狀況都不同，很有可能是住家的看門犬或寵物犬，以及從街上抓來的流浪犬，來源不明無法追蹤。
目前這些狗被救出之後，已經獲得食物並接受治療，在經過隔離之後，將轉送到北京動物福利協會。
廣西玉林在每年6月21日至30日舉行的狗肉節，並且以此聞名。每年狗肉節估計約有1萬隻狗遭到食用。有一說指出狗肉節是為了慶祝夏至到來，但也有評論指出，這是為了在當地創造商機。
往往要舉行狗肉節之前，動保團體也更致力於拯救狗免於遭到殺害，而近年來他們發現可以透過中國現行法律來阻止憾事發生。自新冠肺炎疫情大流行之後，中國當局對活體動物的運輸和屠宰實施更嚴格的檢疫法，必須要有正式的動物運輸證明，再加上中國農業部在2020年時發布文件，不再將狗視為食用畜禽，而是「伴侶動物」，動保人士便以此保護狗不再受害。
根據統計，光是在中國，每年就有1000萬至1500萬隻狗被食用，在2014年以前，廣西以外的地區食用量也相當可觀，不過自2020年之後，被食用的狗數量大幅減少。