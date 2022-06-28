COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

房市／搶當「劉畊宏女孩」　信義房屋贊助社區青銀共學

▲花蓮牛犁協會成員到挨家挨戶家訪，教阿公阿嬤如何上網連線上課。（圖／NOWnews資料照片）
▲花蓮牛犁協會成員到挨家挨戶家訪，教阿公阿嬤如何上網連線上課。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-06-28 12:00:00

因疫情隔離，藝人劉畊宏透過線上健身操引發爆紅的「劉畊宏女孩」熱潮，在花蓮壽豐鄉也有因疫情而誕生的「千歲女孩舞蹈團」，花蓮牛犁社區交流協會的年輕人們為了能在疫情間持續陪伴社區爺奶，研發了適合長輩們的線上健身操，挨家挨戶教導爺奶使用手機連線，幫爺奶顧身體、也顧心靈，「疫情間獨居不孤單」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
位在花蓮壽豐的牛犁社區交流協會，從事社造已有20多年，是台灣最早投入社造工作的團體之一，信義房屋「社區一家」贊助計畫自2004年推動以來，即與牛犁社區交流協會一路攜手前進，先後支持過其11項不同計畫，由於台灣邁入高齡化社會，社區一家也在2018年將牛犁社區交流協會納入社區一家社造基地夥伴，以期培力更多社區投入青銀共學與樂齡照護的行列、擴大社區一家精神影響力。

長期投入高齡照護的牛犁社區交流協會表示，因為疫情造成許多實體聚會課程停擺，加上社區內有很多獨居、雙老、行動不便的長輩，如果長期封閉在家，缺少互動交流，會加速阿公阿嬤們的身體失能與不安感，因此協會的青年們開發了線上健身操課程，讓這群高齡65歲以上的長輩們在家也能做運動，還取了「千歲女孩舞蹈團」這樣可愛的團名。

此外，有別網紅健身操的強度和快節奏，長輩健身操課程以讓阿公阿嬤舒展筋骨，增加肌耐力為主，同時也會搭配彈力帶、彈力球、棍棒操、增添上課樂趣，更讓行動不便的長者也能坐著運動。 

由於偏鄉長者對於科技的知識較為缺乏，一開始協會的年輕人還要挨家挨戶到長輩家中，教阿公阿嬤們學習如何透過手機連線上線上課程，幾次下來，阿公阿嬤們對於線上課程也從陌生到期待，很多長輩都說，「雖然累但感覺到有在活動，對身體比較好」。更重要的是，在疫情期間能夠透過上課，繼續互動交流，減少孤單的心情，增添安全感。

信義房屋表示，社區一家計畫陪伴牛犁交流協會一路走來，看著協會由第一代社區工作者逐漸退休，到轉型成由返鄉、移居青年、第一代社造子女接棒形成的青年型社區團隊，看到當地年輕人運用創意與熱情，照顧家鄉長輩、改變家鄉，促進了當地產業繁榮、帶來人口回流，甚至培力更多社區團體一起投入，由當初的社區一家計畫受贊助者轉為給予者，讓善循環持續，發揮社區一家的影響力，讓台灣這片土地更美好。

房市／桃捷一帶買房停看聽！這2站新舊屋竟差1.5倍

3大家電陳年污垢超噁！它比馬桶髒500倍　清洗頻率這樣抓

房市／宅經濟崛起！網購、物流宅配成買房關鍵字

房市／不只北高夯！這兩區前4月買賣移轉年增率2-3成

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

繼續作答
即時
推薦閱讀