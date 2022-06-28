房市／搶當「劉畊宏女孩」　信義房屋贊助社區青銀共學

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長期投入高齡照護的牛犁社區交流協會表示，因為疫情造成許多實體聚會課程停擺，加上社區內有很多獨居、雙老、行動不便的長輩，如果長期封閉在家，缺少互動交流，會加速阿公阿嬤們的身體失能與不安感，因此協會的青年們開發了線上健身操課程，讓這群高齡65歲以上的長輩們在家也能做運動，還取了「千歲女孩舞蹈團」這樣可愛的團名。
此外，有別網紅健身操的強度和快節奏，長輩健身操課程以讓阿公阿嬤舒展筋骨，增加肌耐力為主，同時也會搭配彈力帶、彈力球、棍棒操、增添上課樂趣，更讓行動不便的長者也能坐著運動。
由於偏鄉長者對於科技的知識較為缺乏，一開始協會的年輕人還要挨家挨戶到長輩家中，教阿公阿嬤們學習如何透過手機連線上線上課程，幾次下來，阿公阿嬤們對於線上課程也從陌生到期待，很多長輩都說，「雖然累但感覺到有在活動，對身體比較好」。更重要的是，在疫情期間能夠透過上課，繼續互動交流，減少孤單的心情，增添安全感。
信義房屋表示，社區一家計畫陪伴牛犁交流協會一路走來，看著協會由第一代社區工作者逐漸退休，到轉型成由返鄉、移居青年、第一代社造子女接棒形成的青年型社區團隊，看到當地年輕人運用創意與熱情，照顧家鄉長輩、改變家鄉，促進了當地產業繁榮、帶來人口回流，甚至培力更多社區團體一起投入，由當初的社區一家計畫受贊助者轉為給予者，讓善循環持續，發揮社區一家的影響力，讓台灣這片土地更美好。