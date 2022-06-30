特企／金士頓全新外接式加密隨身碟　打造軍規級防禦力！

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金士頓IronKey軍規級防護為企業資安層層把關
IronKey Vault Privacy 80（VP80ES）是金士頓旗下第一款外接式加密SSD，擁有創新觸控式螢幕、無須作業系統即可獨立操作，並具備硬體加密功能以達到資料防護。IronKey VP80ES的使用方式相當直觀，就像解鎖智慧型手機、以拖曳方式傳輸檔案一樣簡便。IronKey VP80ES不僅具備獨特的彩色觸控螢幕與直覺式操作流程，其加密功能更獲FIPS 197 認證、採用XTS-AES 256 位元硬體加密技術；在兼具使用者友善的同時，更擁有不容小覷的資安防禦力，可透過數位簽章韌體，有效抵禦暴力破解與BadUSB等威脅。中小企業與內容創作者運用IronKey VP80ES軍規等級的防護機制來守護重要公司資料與智慧財產，將可享有比使用網路與雲端服務更為縝密的保障。
除了友善的使用介面和硬體加密機制外，VP80ES更擁有多種資料防護功能，包含多重密碼(管理員/使用者)選項、以及可制定的密碼規則等。在管理員權限內，可選擇數字PIN碼或者字串密碼模式、加以制定密碼規則，並具備諸如：設定密碼嘗試次數上限、在6-64字元之間規定最短密碼長度、設定密碼的字母與數字規則等自訂選項；而空格字元也可被視作為密碼內容、使用者將可運用一段喜歡的歌詞、引言等作為密碼，以便於記憶。同時，VP80ES也擁有逾時自動鎖定功能、以及可在關鍵時刻徹底清除資料、防止重要檔案外洩的安全抹除功能等。而當使用者本人忘記密碼時，管理員可使用自己的一組密碼來還原資料或存取檔案。更令人安心無虞的是，若使用者與管理員的密碼連續輸入錯誤多達15次1，VP80ES將啟動防止暴力破解機制、將硬碟上的資料加密抹除，杜絕竊取資料等惡意行為。
VP80ES外接式加密SSD隨附一只潛水布保護袋、以及兩條USB 3.2 Gen 1傳輸線，可適用於Type-C®2與Type-A裝置，在旅程中成為兼具便攜性、生產力與安全性的完美搭檔。
與外接SSD同步推出的IronKey Vault Privacy 50 加密USB隨身碟 (VP50)，同樣運用經FIPS 197認證的XTS-AES 256 位元加密技術來保護重要資料，並支援管理員、使用者、一次性恢復密碼共三種密碼模式、以及複雜密碼/字串密碼這兩種選項。透過以上的多重密碼選項，在密碼遺失時，管理員可重置使用者密碼、或者使用一次性恢復密碼功能，加以恢復資料存取權限；而密碼內容可使用包含空格在內0-64個字元的PIN碼、字串、甚至是歌詞，以便於記憶。
除此之外，VP50亦具備防止暴力破解機制。在使用者與一次性恢復密碼模式中，若連續輸入10次錯誤密碼時將自動鎖定；而在管理員模式中，若連續輸入10次錯誤密碼則將加密抹除硬碟上的資料，因此無須擔心因硬碟遺失而造成的資料外洩破口。VP50還可透過使用者與管理員端啟動唯讀模式，運用寫入保護設定來抵擋惡意程式攻擊。此外，內建的虛擬鍵盤亦可提升安全性、避免遭鍵盤或螢幕紀錄程式盜取密碼。
為符合公司IT政策與網路安全需求，企業還可透過 Kingston 客製化方案加以設置產品 ID (PID)，與端點管理軟體做整合，以滿足企業 IT 和網路安全需求。中小企業可透過管理員角色，在本地端有效的管控其隨身碟資料；例如：運用管理員模式去配置或重設員工的使用者權限、執行一次性恢復密碼、從被鎖定的隨身碟中回復資料存取權限、或者遵循法規要求進行必要的資料鑑識等，兼具安全性、合規性與高整合度，讓IT管理更為簡便。
全新DataTraveler USB小巧外型帶來絕佳行動生產力
對於常在多台裝置間轉換的行動工作者而言，全新的DataTraveler® microDuo™ 3C (DTDUO3CG3) USB隨身碟擁有便利的Type-C®2 和Type-A雙介面、並可為裝置帶來高達256GB3的額外儲存空間。此款隨身碟的外型小巧吸睛，具備隨插即用的高度便利性以及USB 3.2 Gen 1等級效能，讀取速度4高達每秒200MB，讓手機、平板、個人電腦之間的資料傳輸更為快速靈活。無論是工作上的OTG5應用、或者用於捕捉旅途中的美好片段，DT microDuo 3C隨身碟都將成為最得力的小助手，讓你輕鬆備份資料、儲存每一個重要時刻。
針對喜愛流線、纖巧設計的消費者，金士頓同步帶來新款DataTraveler® Micro (DTMC3G2) USB隨身碟，擁有極為輕巧的外型，便於在電腦、印表機、遊戲主機等各式裝置上隨插即用。DT Micro隨身碟同樣具備高達256GB3的儲存容量與每秒200MB的讀取速度6，能在短短數秒內傳輸大量影音檔案、遊戲與照片。DT Micro擁有高質感的金屬殼與一體成形的鑰匙扣環、攜帶更方便，亦可安放在裝置上而不佔空間。
「如今隨著居家辦公、遠距上班的趨勢日益普遍，如何在公司的防火牆外保障資料安全性，也成了企業的一大課題。透過IronKey外接式SSD與隨身碟這兩項產品，我們希望能透過友善的使用介面與軍規等級防護機制，為中小企業與第一線使用者帶來安全無虞的資安保障。」金士頓表示，「此外，針對廣大的行動工作族群，我們旗下的兩款DataTraveler 系列隨身碟也讓資料攜帶與傳輸更加便利，隨時隨地皆可帶著重要檔案與珍貴記憶同行。」
IronKey Vault Privacy 80 外接式加密SSD共有480GB、960GB、1920GB三種容量選項，並擁有三年產品保固；IronKey Vault Privacy 50 加密USB隨身碟則有8GB-256GB等多種容量選項、並具備五年產品保固。DataTraveler® microDuo™ 3C 與 DataTraveler® Micro兩款 USB隨身碟則擁有五年產品保固；以上產品皆享有由金士頓提供的免費技術支援服務與品質保障。