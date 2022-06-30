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特企／金士頓全新外接式加密隨身碟　打造軍規級防禦力！

▲全新DataTraveler USB雙介面隨身碟同行、小巧外型帶來絕佳行動生產力。（圖／品牌提供）
▲全新DataTraveler USB雙介面隨身碟同行、小巧外型帶來絕佳行動生產力。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-06-30 12:04:19

全球記憶體與儲存領導品牌金士頓今日正式推出旗下加密系列兩款最新產品IronKey Vault Privacy 80 外接式加密SSD（VP80ES）、以及IronKey Vault Privacy 50 加密USB隨身碟（VP50），由硬體端做起，為企業與內容創作者守護重要公司資料及智慧財產，打造滴水不露的資安防禦機制。

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而針對廣大個人使用者，金士頓同時也宣布旗下DataTraveler隨身碟系列新成員：具備Type-A與Type-C雙傳輸介面的DataTraveler microDuo 3C（DTDUO3CG3）USB隨身碟、以及輕巧高質感的DataTraveler Micro （DTMC3G2）USB隨身碟，讓跨裝置間的檔案傳輸與儲存更加迅捷。

金士頓IronKey軍規級防護為企業資安層層把關

IronKey Vault Privacy 80（VP80ES）是金士頓旗下第一款外接式加密SSD，擁有創新觸控式螢幕、無須作業系統即可獨立操作，並具備硬體加密功能以達到資料防護。IronKey VP80ES的使用方式相當直觀，就像解鎖智慧型手機、以拖曳方式傳輸檔案一樣簡便。IronKey VP80ES不僅具備獨特的彩色觸控螢幕與直覺式操作流程，其加密功能更獲FIPS 197 認證、採用XTS-AES 256 位元硬體加密技術；在兼具使用者友善的同時，更擁有不容小覷的資安防禦力，可透過數位簽章韌體，有效抵禦暴力破解與BadUSB等威脅。中小企業與內容創作者運用IronKey VP80ES軍規等級的防護機制來守護重要公司資料與智慧財產，將可享有比使用網路與雲端服務更為縝密的保障。

除了友善的使用介面和硬體加密機制外，VP80ES更擁有多種資料防護功能，包含多重密碼(管理員/使用者)選項、以及可制定的密碼規則等。在管理員權限內，可選擇數字PIN碼或者字串密碼模式、加以制定密碼規則，並具備諸如：設定密碼嘗試次數上限、在6-64字元之間規定最短密碼長度、設定密碼的字母與數字規則等自訂選項；而空格字元也可被視作為密碼內容、使用者將可運用一段喜歡的歌詞、引言等作為密碼，以便於記憶。同時，VP80ES也擁有逾時自動鎖定功能、以及可在關鍵時刻徹底清除資料、防止重要檔案外洩的安全抹除功能等。而當使用者本人忘記密碼時，管理員可使用自己的一組密碼來還原資料或存取檔案。更令人安心無虞的是，若使用者與管理員的密碼連續輸入錯誤多達15次1，VP80ES將啟動防止暴力破解機制、將硬碟上的資料加密抹除，杜絕竊取資料等惡意行為。

VP80ES外接式加密SSD隨附一只潛水布保護袋、以及兩條USB 3.2 Gen 1傳輸線，可適用於Type-C®2與Type-A裝置，在旅程中成為兼具便攜性、生產力與安全性的完美搭檔。

與外接SSD同步推出的IronKey Vault Privacy 50 加密USB隨身碟 (VP50)，同樣運用經FIPS 197認證的XTS-AES 256 位元加密技術來保護重要資料，並支援管理員、使用者、一次性恢復密碼共三種密碼模式、以及複雜密碼/字串密碼這兩種選項。透過以上的多重密碼選項，在密碼遺失時，管理員可重置使用者密碼、或者使用一次性恢復密碼功能，加以恢復資料存取權限；而密碼內容可使用包含空格在內0-64個字元的PIN碼、字串、甚至是歌詞，以便於記憶。

除此之外，VP50亦具備防止暴力破解機制。在使用者與一次性恢復密碼模式中，若連續輸入10次錯誤密碼時將自動鎖定；而在管理員模式中，若連續輸入10次錯誤密碼則將加密抹除硬碟上的資料，因此無須擔心因硬碟遺失而造成的資料外洩破口。VP50還可透過使用者與管理員端啟動唯讀模式，運用寫入保護設定來抵擋惡意程式攻擊。此外，內建的虛擬鍵盤亦可提升安全性、避免遭鍵盤或螢幕紀錄程式盜取密碼。

為符合公司IT政策與網路安全需求，企業還可透過 Kingston 客製化方案加以設置產品 ID (PID)，與端點管理軟體做整合，以滿足企業 IT 和網路安全需求。中小企業可透過管理員角色，在本地端有效的管控其隨身碟資料；例如：運用管理員模式去配置或重設員工的使用者權限、執行一次性恢復密碼、從被鎖定的隨身碟中回復資料存取權限、或者遵循法規要求進行必要的資料鑑識等，兼具安全性、合規性與高整合度，讓IT管理更為簡便。

全新DataTraveler USB小巧外型帶來絕佳行動生產力

對於常在多台裝置間轉換的行動工作者而言，全新的DataTraveler® microDuo™ 3C (DTDUO3CG3) USB隨身碟擁有便利的Type-C®2 和Type-A雙介面、並可為裝置帶來高達256GB3的額外儲存空間。此款隨身碟的外型小巧吸睛，具備隨插即用的高度便利性以及USB 3.2 Gen 1等級效能，讀取速度4高達每秒200MB，讓手機、平板、個人電腦之間的資料傳輸更為快速靈活。無論是工作上的OTG5應用、或者用於捕捉旅途中的美好片段，DT microDuo 3C隨身碟都將成為最得力的小助手，讓你輕鬆備份資料、儲存每一個重要時刻。

針對喜愛流線、纖巧設計的消費者，金士頓同步帶來新款DataTraveler® Micro (DTMC3G2) USB隨身碟，擁有極為輕巧的外型，便於在電腦、印表機、遊戲主機等各式裝置上隨插即用。DT Micro隨身碟同樣具備高達256GB3的儲存容量與每秒200MB的讀取速度6，能在短短數秒內傳輸大量影音檔案、遊戲與照片。DT Micro擁有高質感的金屬殼與一體成形的鑰匙扣環、攜帶更方便，亦可安放在裝置上而不佔空間。

「如今隨著居家辦公、遠距上班的趨勢日益普遍，如何在公司的防火牆外保障資料安全性，也成了企業的一大課題。透過IronKey外接式SSD與隨身碟這兩項產品，我們希望能透過友善的使用介面與軍規等級防護機制，為中小企業與第一線使用者帶來安全無虞的資安保障。」金士頓表示，「此外，針對廣大的行動工作族群，我們旗下的兩款DataTraveler 系列隨身碟也讓資料攜帶與傳輸更加便利，隨時隨地皆可帶著重要檔案與珍貴記憶同行。」

IronKey Vault Privacy 80 外接式加密SSD共有480GB、960GB、1920GB三種容量選項，並擁有三年產品保固；IronKey Vault Privacy 50 加密USB隨身碟則有8GB-256GB等多種容量選項、並具備五年產品保固。DataTraveler® microDuo™ 3C 與 DataTraveler® Micro兩款 USB隨身碟則擁有五年產品保固；以上產品皆享有由金士頓提供的免費技術支援服務與品質保障。

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