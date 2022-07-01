特企／歐樂B攜手恆隆行　深入偏鄉守護口腔健康

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Oral-B歐樂B在全球長期以來推動讓更多人能取得口腔護理資源，並且以淺顯易懂的衛教行動守護弱勢群體的口腔健康。光是2020一年，Oral-B歐樂B在美國就捐出超過250萬美元的潔牙產品給當地弱勢族群，並串聯40萬名牙醫專家，提供病患正確的口腔保健知識。2022年7月1日至2022年8月8日間Oral-B歐樂B與通路經銷商恆隆行hengstyle將在台灣發起「為健康笑容加分」買一捐二公益活動。消費者於Oral-B歐樂B官方線上或實體通路購買iO系列電動牙刷一支，Oral-B歐樂B就捐出一組成人潔牙組合和一組兒童潔牙組合，予臺北醫學大學114醫療服務社與高雄醫學大學牙醫學系口腔衛生推廣服務隊，透過醫療服務隊於每年寒暑假深入牙醫資源缺乏的偏鄉及離島地區進行口腔義診、提供完善的口腔衛教知識與Oral-B歐樂B潔牙產品，養成學童與居民良好的口腔照護習慣，本次活動預計將協助超過 1,500 位偏鄉與部落學童和居民，讓他們能展現更自信健康的笑容！除此之外，恆隆行hengstyle也將捐出上百台OMRON歐姆龍血壓計，讓醫療服務團隊有更完善的配備，一起守護偏鄉民眾健康。
P&G 寶僑家品香港台灣總裁林劍洪表示：「讓每個人都能自信展現健康笑容是Oral-B一直以來努力的目標，而此次能將企業社會責任（CSR）與大學社會責任（USR）串聯，與醫學大學醫療服務團隊攜手深入到偏鄉，照護到口腔醫療資源匱乏的族群，對於我們而言不但是種突破，也證明產業與學界在社會議題的關注上可以創造多樣的合作可能性。」
牙醫資源分配不均 偏鄉離島口腔健康問題成隱憂
台灣牙醫資源分配城鄉差距大，台北市平均每萬人可以分配到13位牙醫師，而狀況最不理想的偏鄉離島地區，每萬人僅對應1.1位牙醫，換算下來每位牙醫師要照顧近9,000位居民的口腔健康 ，顯見偏鄉牙醫資源之窘迫。
另一方面，衛福部資料顯示，2020年全台12歲兒童恆齒齲蝕指數（DMFT index）平均值為2.01顆，對比全球平均1.67顆，仍屬口腔健康水準相對落後的地區 ，尤其偏鄉學童因交通不便、醫療資源缺乏而疏於治療，若再加上經濟弱勢或隔代教養，在家庭教育無法提供完善口腔保健觀念的狀況下，更容易落入惡性循環。