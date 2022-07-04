去年十大死因　衛福部：癌症仍蟬聯居首！新冠肺炎列19

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衛福部指出，2021年死亡人數計18萬4,172人，較前年增加6.4%，死亡年齡中位數為77歲。110年增幅主要受人口老化影響，65歲以上增加1萬280人；80歲以上增加6,215人，及110年1月有3分之1日子為低溫（增加1,808人）影響，致110年死亡人數較109年增加萬餘人，為自105年霸王寒流後，首次死亡率及標準化死亡率同時增加。另受COVID-19疫情影響死亡為896人（包含國人國外死亡57人）。
癌治、心臟疾病與肺炎仍為前3名死因！COVID-19僅排名第19名
針對2021十大死因，衛福部統計，第一為惡性腫瘤（癌症）、第二為心臟疾病、第三天為肺炎、第四為腦血管疾病、第五為糖尿病、第六為高血壓性疾病、第七為事故傷害、第八為慢性下呼吸道疾病、第九為腎炎腎病症候群及腎病變、第十為慢性肝病及肝硬化。與2020年相較，高血壓性疾病排名由第7名升至第6名，事故傷害則降為第7名。
衛福部表示，十大死因死亡人數合計14萬1,123人，占總死亡人數76.6%，與2020年相較，110年死亡人數除肺炎減1.4%外，餘均呈增加，以高血壓性疾病(+17.6%)、糖尿病(+11.0%)、慢性下呼吸道疾病(+10.3％)增加較多。若就年齡別觀察，1-24歲死亡人口以事故傷害居死因首位；25-44歲以癌症與自殺居前2名；45歲以上則以癌症與心臟疾病居死因前2名。
另外，去年COVID-19死亡人數896人（含國人國外死亡57人），年齡主要分布在65歲以上，占7成7；若扣除國人國外死亡，則65歲以上COVID-19死亡人數約占8成。
癌症死亡佔總死亡人數28% 8成6為「55歲以上高齡族群」
2021年癌症死亡人數為5萬1,656人，占總死亡人數28.0%，死亡率及標準化死亡率亦相偕增加。衛福部分析，就年齡觀察，110年癌症死亡有8成6集中於55歲以上族群，65歲以上癌症死亡人數較2020年增1,531人(+4.7%)；0-64歲則減36人。十大癌症死亡率依序第一為氣管、支氣管和肺癌、第二為肝和肝內膽管癌、第三為結腸、直腸和肛門癌、第四為女性乳癌、第五為前列腺(攝護腺)癌、第六為口腔癌、第七為胰臟癌、第八為胃癌、第九為食道癌、第十為卵巢癌。十大癌症死因順位同2020年。
衛福部也呼籲，定期篩檢可降低癌症死亡率，鼓勵民眾善用衛生福利部補助之四癌篩檢，早發現早治療。補助對象及時程為30歲以上婦女每年可接受1次子宮頸抹片檢查，45-69歲婦女、40-44歲二等血親內曾罹患乳癌之婦女，每2年1次乳房攝影，50-74歲民眾每2年1次糞便潛血檢查，以及30歲以上嚼檳（含已戒）或吸菸民眾、18歲以上有嚼檳榔（含已戒）原住民，每2年1次口腔黏膜檢查。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54309
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