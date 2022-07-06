本土＋34,577　兒童MIS-C再增3例！12歲童加護病房觀察中

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個案縣市分布
- 新北市5,324例
- 臺中市4,669例
- 桃園市3,687例
- 高雄市3,608例
- 臺北市3,110例
- 臺南市2,902例
- 彰化縣1,880例
- 屏東縣1,362例
- 雲林縣900例
- 苗栗縣882例
- 新竹縣878例
- 宜蘭縣796例
- 新竹市755例
- 南投縣688例
- 嘉義縣671例
- 花蓮縣607例
- 臺東縣492例
- 基隆市449例
- 嘉義市424例
- 澎湖縣219例
- 金門縣162例
- 連江縣34例
指揮中心指出，今日新增95例本土病例死亡個案，為52例男性、43例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、87例具慢性病史、62例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年5月7日至7月3日，死亡日期介於5月24日至7月3日。
醫療應變組副組長羅一鈞說明，死亡個案中有一例1歲大的男童，本身有先天性神經系統疾病，長期使用呼吸器；在6月30日發病，出現包括嘔吐、呼吸喘、發燒、活動力下降和食量減低等症狀；7月1日送醫急診中發生心跳停止，經醫院急救無效過世，死因診斷為新冠病毒感染、本身先天性神經疾病。
MIS-C兒童重症個案再增3例！
至於中重症新增275例，羅一鈞補充，兒童重症中有3例屬於MIS-C個案，年齡分別為8個月、10歲、12歲的小朋友，3人皆在6月初確診後，相隔了大約3週多，直至6月底陸續出現2～4天的發燒，合併相關症狀，包含腹瀉、眼睛紅、脖子腫痛等症狀，經就醫後被醫師懷疑為MIS-C，3人在6月30日到7月2日間陸續住院，目前3位孩童仍在住院中，12歲童住在加護病房中觀察，病況穩定，另2名則是住在普通病房。
羅一鈞總結，目前MIS-C兒童重症累計30人，總計兒童重症人數累積88人。
45萬劑兒童Moderna疫苗於今早抵台
指揮中心表示，今（2022）年第九批採購Moderna疫苗45萬劑，於今日上午抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，檢驗封緘預估7月20日完成，預計7月21日起配送各縣市政府，再提供6個月至5歲幼兒基礎劑接種使用。本批效期至今年12月25日。
指揮中心指出，我國已於去（2021）年7月22日與美國Moderna公司簽署2年共3,500萬劑COVID-19疫苗之供應合約，今年預定供應2,000萬劑疫苗，目前共有963.6萬劑到貨，分別為首批1月25日151.21萬劑、第二批2月15日140.48萬劑、第三批2月27日122.46萬劑、第四批4月23日20.04萬劑、第五批4月27日137.16萬劑、第六批5月3日110.61萬劑、第七批5月4日111.55萬劑、第八批5月7日125.09萬劑及本批45萬劑。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54376
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