巷仔內／政治人物洗學歷成常態　切勿踩到抄襲紅線

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政治人物的論文爭議，近年來層出不窮，總統蔡英文的博士論文風波最大、歷時最久，台大名譽教授賀德芬在2019年召開記者會，公布旅美經濟學者林環牆的獨家調查報告，稱蔡英文並未取得博士學位。蔡英文搬出博士論文自證，並放置國家圖書館供民眾閱覽，倫敦政經學院也發表聲明，證實蔡英文已於1984年2月取得博士學位，但至今蔡英文論文門仍在延燒。
李眉蓁2020年代表國民黨參與高雄市長補選期間，遭控在2008年中山大學的碩士論文抄襲台北大學雷姓研究生的碩論，其中高達96%的雷同之處，最後她宣布放棄學位，中山大學也在調查後撤銷她的碩士資格。雷姓研究生在2022年1月提告李眉蓁侵害著作權，並於4月達成和解。
柯志恩獲國民黨提名，參選2022高雄市長，日前遭自稱美國大學教授「翁達瑞」質疑期刊論文涉嫌自我抄襲、一稿二投，有違學術倫理。國民黨已於7月4日赴台北地方檢察署按鈴申告，控告「翁達瑞」涉嫌加重誹謗罪。
將代表民進黨參選2022桃園市長的新竹市長林智堅近日也被爆出，2008年在中華大學發表的碩士論文，涉嫌抄襲同年6月竹科的期末報告書，相似度高達90%、連錯字都一樣，但林智堅駁斥，稱他是使用自己所參與的竹科委託案內容做碩論，並非抄襲。
後續林智堅再被爆出台大國發所碩論與同所碩士生余正煌論文的摘要、前2章大規模雷同、民調資料也一樣，林智堅澄清自己才是原創者，余正煌用了他所提供的資料，也參考其碩論初稿，只是自己畢業時間較晚。
抄襲與否有定義 引用須加註出處
中研院指出，抄襲共有6大種類，分別是逐字抄襲、馬賽克抄襲（擷取他人段落時未使用引號）、改寫抄襲、自我抄襲（使用自己過去的內容）、網路抄襲、影像抄襲等。
台大政治系副教授彭錦鵬接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，抄襲較輕微是抄了一大段文字，但有引述資料來源、註明出處，較嚴重是完全沒寫出處，若涉及大範圍抄襲、有學位爭議，學校會組成審議小組，計算出哪些內容是抄襲及抄襲的類型等，會看整體字數、頁數的抄襲比率。
他提到，林智堅在中華大學的碩士論文，完全沒有引註出處，就涉及抄襲，且更嚴重的是抄政府標案，有剽竊研究成果之嫌、涉侵犯智財權，即使有參與研究，也要引述資料來源，「不過即使他有引述，以如此大範圍的照抄，該碩論也不具任何價值。」至於台大國發所的爭議，則要看到底誰才是原創，若余正煌有參考，就得標註資料來源。
洗學歷現象常見 呈現選民學歷迷思
其實，政治人物「洗學歷」相當常見，彭錦鵬說，通常是非名校畢業或專科畢業者，在現今台灣學歷大幅提高的情形下，會想取得更高的學歷；學歷也成為選民判斷候選人好壞最簡單的標準，選民會認為名校畢業素質比較高，因此政治人物想方設法到名校「洗學歷」，包括找最好畢業的教授指導、請槍手、與教授攀關係求放水、論文抄襲等，想盡辦法讓學歷更漂亮，屆時成為選舉文宣的重點。
台師大退休教授林保淳接受媒體訪問時也提到，林智堅論文事件是台灣社會典型的「政學勾結」，政治人物想藉學者「洗學歷」，累積政治資本，學者則藉政治人物掌握資源、期待有天能「當官」，背後反映出台灣選民迷信政治明星和學歷的迷思，以及學術界的墮落。
論文寫作有嚴謹的學術規範，該如何引述、寫作格式、標註方法等，都需要非常小心，做研究也相當耗時，具有一定的困難度，但政治人物做選民服務、忙著競選都來不及了，哪還有空潛心研究，更遑論遵守學術倫理，再加上各黨陣營也深諳學術研究的困難度、政治人物為洗學歷的不擇手段、以及選民對學歷的迷思等，只要花點時間調查、比對，就能輕鬆使出此一選舉操作，即使無法扳倒對方，也能造成不小的傷害。
比起學歷，政治人物會做事、拿出政績更重要，若真要為學歷鍍金，就該有所付出，切勿踩到學術抄襲的紅線。若只是為了形象「洗學歷」，卻不顧論文品質、請人代筆、甚至抄襲，恐怕禁不起各界檢驗，最後惹了一身腥、官司纏身，反而得不償失。