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赤裸奔逃震撼世界！越戰遭灼傷女孩　長大護送烏克蘭難民

▲曾經因「燒夷彈女孩（the Napalm Girl）」這張照片而聲名大噪的越戰受害者潘金福，如今投身人道工作護送烏克蘭難民離開歐洲。（圖／美聯社檔案照）
▲曾經因「燒夷彈女孩（the Napalm Girl）」這張照片而聲名大噪的越戰受害者潘金福，如今投身人道工作護送烏克蘭難民離開歐洲。（圖／美聯社檔案照）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-07-10 17:17:30

戰爭的殘酷往往不因時間而消弭，橫跨半個世紀後，當年21歲的美聯社攝影記者黃公崴（Nick Ut）在越戰期間所拍下，一名越南9歲女童受燒夷彈波及，裸體驚恐奔逃的獲獎照片，當中家喻戶曉的主角「燒夷彈女孩（the Napalm Girl）」潘金福（Phan Thi Kim Phuc）如今已完成了皮膚治療，更親自護送俄烏戰爭下的難民搭機飛往加拿大。

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時光回溯至50年前，在1972年6月8日，年僅9歲、住在南越厚義省盞盤郡（今西寧省盞盤市社）村莊的潘金福，與逃難難民遭南越飛行員誤認為敵軍，一心想逃離被襲擊的村莊，潘金福與2名兄弟與2名親戚遭軍方投擲燒夷彈，只好赤裸著身體痛哭狂跑，多年後潘金福受訪時表示她還記得當時自己正大喊著「好燙、好燙」。

▲1972年6月8日，潘金福與家人跟著其他難民逃難，遭南越飛行員誤認為敵軍，投擲燒夷彈，她全身遭嚴重灼傷，赤裸哭喊奔逃，被《美聯社》記者拍下，震撼全世界。（圖／美聯社檔案照）
▲1972年6月8日，潘金福遭投擲燒夷彈，全身嚴重灼傷，赤裸哭喊奔逃，被《美聯社》記者拍下震撼全世界。（圖／美聯社檔案照）
當時《美聯社》攝影記者黃公崴拍下她在戰火下哭喊奔逃的景象，並取名為《燒夷彈女孩》，震撼全世界，後來獲頒美國新聞界最高榮譽「普立茲獎」與1972年的世界新聞攝影比賽等獎項，這張照片也成為家喻戶曉的反戰畫面。

潘金福告訴美國《紐約時報》，當年自己和其他孩子是在寺廟的院子裏玩耍，沒想到這架飛機俯衝向下投彈，一陣爆炸且讓人窒息的疼痛隨即讓他們幾乎無力逃跑，是攝影記者黃公崴救了她的命，在拍完照片後便拿毯子把她裹起來緊急就醫。

現年59歲的潘金福如今是加拿大公民，從事和平工作，成年的她成立了「金福國際基金會」（International Kim Foundation），為受戰爭傷害的兒童提供醫療和心理援助，希望自己的故事和為難民的奉獻，能為世人傳遞和平訊息；而在俄烏戰爭爆發後，她也在丈夫裴輝全陪同下，從多倫多出發，到波蘭首都華沙登上包機，護送難民前往加拿大西部薩克其萬省省會勒吉納（Regina）。

▲1972年6月8日，潘金福與家人跟著其他難民逃難，遭南越飛行員誤認為敵軍，投擲燒夷彈，她全身遭嚴重灼傷，赤裸哭喊奔逃，被《美聯社》記者拍下，震撼全世界。（圖／美聯社檔案照）
▲潘金福搭乘人道專機抵達波蘭華沙，將難民迎接至加拿大。（圖／美聯社檔案照）
這架載運烏克蘭難民的非政府組織私人波音787客機，是由非政府組織「團結」（Solidaire）創辦人、阿根廷飛行員兼慈善家皮涅羅（Enrique Pineyro）親自駕駛，機身上便印著潘金福當年這張照片，並寫著「不要戰爭」（No War）的標語。根據聯合國統計，有將近550萬名烏克蘭人在歐洲各地的人道救援組織進行登記，加拿大也已核發人道簽證給數以千計的烏克蘭人，這次她便是陪同236名在俄烏戰爭中流離失所的烏克蘭婦孺難民，在華沙搭乘人道包機，飛到加拿大安頓。

▲1972年6月8日，潘金福與家人跟著其他難民逃難，遭南越飛行員誤認為敵軍，投擲燒夷彈，她全身遭嚴重灼傷，赤裸哭喊奔逃，被《美聯社》記者拍下，震撼全世界。（圖／美聯社檔案照）
▲潘金福曾是越戰難民，如今她投身人道工作，協助俄烏戰爭下的難民婦孺。（圖／美聯社）
攝影記者黃公崴回憶起當年抱著潘金福，許多醫院不願進行醫治，當時潘金福的身體遭受65％灼傷，醫院見狀便告訴黃公崴把她送去另一家距離當地要2小時車程外的診所，黃公崴氣得拿出媒體證表示，「我是記者，如果她死了，我的照片明天就會變成每家報紙的頭條」，醫院這才肯接受診治，卻仍花了超過1年的時間也無法完全修復她的皮膚，使她終身受持續疼痛及行動受限所苦。直到近年醫療技術逐漸進步，潘金福這才在美國邁阿密，由燒燙傷專家完成了第12次，也是最後一次雷射治療。

▲1972年6月8日，潘金福與家人跟著其他難民逃難，遭南越飛行員誤認為敵軍，投擲燒夷彈，她全身遭嚴重灼傷，赤裸哭喊奔逃，被《美聯社》記者拍下，震撼全世界。（圖／美聯社檔案照）
▲潘金福上週完成最後一次雷射手術，50年前遭灼傷的皮膚終於醫治完成。（圖／美聯社）
她接受加拿大廣播公司（CBC）訪問時表示，自己如今不再是戰爭的受害者，而是個倖存者。她認為50年前的自己是戰爭的受害者，「但50年後，我是一位朋友、幫助者、母親、祖母，以及呼籲和平的倖存者」。
 

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