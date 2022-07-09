許志安七句渣男語錄　男人眼淚是氣自己被抓到？

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許志安：「我那晚的確喝了很多酒，但喝酒絕對不是做這種事情的藉口。」
既然不是藉口，那又何必提及？終究就是一個藉口，讓「酒後亂性」可以被部分的人認同，他的出軌只是一時不小心。而且根據報導指出，許志安可能已經出軌一段時間，所以或許他要說的是：「我那晚的確喝了很多酒，才會傻到被拍到。」
許志安：「看到報導之後，我覺得自己好錯、好討厭、好丟臉、好噁心、好陌生。」
這句很有趣，因為他強調了「看到報導以後」。所以不就證明了，如果沒有報導，他的行為「並沒有錯、不討厭還有點開心、沒什麼丟臉、不噁心，很熟悉呢？」他也凸顯了大部分出軌人的心聲和道歉，不過都只是出於這件事情東窗事發的後悔，並不是在當下，或者外遇一段時間有了知覺，自己真的做錯了什麼。
許志安：「我有深刻地反思自己為什麼會去犯這個錯誤，起了色心，我覺得現在應該承擔後果。」
如果是第一次起色心，那或許真的可以說是衝動，但看影片裡兩人熟門熟路，一開始就手牽著手，並不像是一時興起，所以他反思的錯誤，應該還是為什麼會衝動到還沒進了房間就要急著親密呢？
許志安：「我希望接下來的日子裡，所有被我弄痛傷害的人，都可以好好。」
「都可以好好的」，這句話應該是溫柔的提醒，而不是犯錯的人的渴望。他應該曉得，他所犯的錯，受傷的人絕對不可能好好的，他沒有想著用什麼方式彌補，而是先將期望的結果丟出來，更顯得沒有擔當和肩膀。
許志安：「這個報導讓我反思的一點，我最錯的地方是失去我自己。」
他再次強調的是「報導」，而非事件本身，他怪的不是自己錯了，而是為什麼那個人要將偷拍的影像交給媒體，為什麼媒體要這樣沒給他斡旋談判的空間而讓他的形象全毀？而他覺得最錯的是失去自己，這句話很像心靈雞湯裡面的詞句，但在這樣道歉的場合，說著不著邊際的話，並沒有比較提升自己的高度，只會讓人更覺得他仍然在逃避。
許志安：「我這一刻，是沒了靈魂的，我是一個壞掉的人。」
所以下一刻呢？所以在出軌的那些時刻呢？他最在意的，自始至終都是為什麼會被爆料，為什麼要開這場記者會讓他從此身敗名裂。
最後他說：「期望大家可以給我時間找回我自己。」真的只想送他陶喆的《找自己》。他想到的還是自己，而不是怎麼樣去彌補這一切失控後，對身邊愛他的人，尤其老婆，所造成的傷害有多大。他把錯全怪在自己身上，最好全身都是箭靶，讓人從恨他，到開始憐憫他。反正他已經知道自己做錯了，如果你們不原諒他也沒有辦法。這就是所有出軌男人最高的一招。
最讓人心疼的，終究是他的老婆，尤其他們又是怎麼走過風風雨雨，每個人都看在眼裡。然而這一對人人稱羨的神仙眷侶，一方終究捱不過誘惑的魅力，或許就是許志安一個人的問題，也或許是他們婚姻中早已出現的問題，只是我們旁人不曉得而已。但重點是，任何問題，都不該是用出軌作為理由。
這段童話般的愛情返回人間，或許這一切不過只是我們努力在花花世界的演藝圈裡，想要透過這段難能可貴的關係，相信真的有所謂的堅定不移。
但許志安，你終究還是毀了一切。
原文刊登於2019年4月17日，更新於2022年7月9日。