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疫情未趨緩！勞保、勞退可緩繳　今起開放申請

▲勞動部勞工保險局提醒，申請緩繳如經核准，自寬限（限繳）期滿日起算，得延後半年繳納，而緩繳期間免徵滯納金。。（圖／記者許若茵攝）
▲勞動部勞工保險局提醒，申請緩繳如經核准，自寬限（限繳）期滿日起算，得延後半年繳納，而緩繳期間免徵滯納金。。（圖／記者許若茵攝）

記者許若茵／台北報導

2022-07-11 18:44:55

由於新冠肺炎疫情尚未趨緩，為協助疫情期間受到影響的投保（提繳）單位及被保險人，勞動部公告，自今（11）日起至112年1月3日止，可向勞保局申請111年5月份至111年10月份勞、勞職、就保保險費及雇主提繳的勞工退休金緩繳6個月，緩繳期間免徵滯納金，雇主已扣收勞工個人自願提繳的退休金，雇主仍應正常依限繳納。

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勞保局說明，111年度緩繳協助措施適用對象為符合「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第9條第3項規定，由各中央目的事業主管機關認定受影響的產業或事業，及受影響產業相關的職業工會被保險人，或經向各縣（市）政府勞工行政主管機關通報減班休息的投保（提繳）單位。

勞保局表示，本次申請緩繳的投保（提繳）單位可於申請期間至勞保局全球資訊網線上申請，或填具申請書，以郵寄或傳真向勞保局提出申請；職業工會被保險人請填具申請書經由所屬職業工會提出申請。

勞保局提醒，申請緩繳如經核准，自寬限（限繳）期滿日起算，得延後半年繳納，而緩繳期間免徵滯納金。另辦理緩繳前已繳納的勞、勞職、就保保險費及雇主提繳的勞工退休金，不得改申請緩繳。

勞保局指出，相關資訊及申請書，可至勞保局全球資訊網「勞保局因應嚴重特殊傳染性肺炎協助專區」參閱，如有問題，可洽詢02-23961266分機2222或3666。

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