水資源大戰！湄公河上游興建大壩　下游漁業命脈遭掐枯竭

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根據香港南華早報、自由亞洲電台等報導，自從上游大壩建立後，湄公河下游能捕獲的魚愈來愈少，有時水位甚至低到人們可以直接徒步橫越河流；當地人表示氣候變遷確實是當地近年乾旱原因之一，但根本主因還是中國與寮國在上游興建水壩發電，導致湄公河流至下游、用於農業與其他用途前，水資源就被上游水壩截走，下游水位變低、缺乏沉澱物，影響生態系統也讓「靠河生活」的居民只能望河興嘆。
南華早報指出，湄公河在2010年以前年漁獲量為230萬公噸，乃全球最大內陸漁業之冠，然而美國國務院早在2012年就呼籲暫停湄公河流域的一系列築壩計畫，如今不僅中國興建11座大壩，寮國也在湄公河有2座，還有7座仍在規劃；負責管理規範湄公河事務的「湄公河委員會」（MRC）原應為此負責，但該委員會卻堅稱，近年乾旱、氣候變遷與其他因素，都有可能導致魚類損失，並不認為上游大壩有所影響。
除了緬甸、中國，其他的流域國家均為「湄公河委員會」的成員國，包括越南、寮國、柬埔寨與泰國，在2010年前湄公河下游沒有水壩，中國境內的上游水壩數量也較少，眼下湄公河幾乎無魚可捕，泰國東北廊開府某漁村的8成漁民甚至已不再捕魚。
湄公河委員會秘書處則承認魚類生物多樣性銳減，但堅稱沒有數據能在「科學上證明」魚類損失或滅絕與水壩有關，然而部分學者專家卻質疑，大壩營運3年以來為何仍無相關魚類監控數據，環保人士也駁斥湄公河無魚是因為乾旱與氣候變遷的說法，指出湄公河漁業復興的阻礙主要還是來自上游大壩。