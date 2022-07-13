挽救地球環境關鍵一步　從減害選擇開始

隨著社會進步，促進生活便利的同時，我們生存的環境也開始反撲，像是乾旱、熱浪、火災、暴雨、沙塵暴等天災近幾年不斷在世界各地肆虐，威脅著無數人的生命，人們開始更重視環境保護與相關議題，包括：垃圾減量、碳排放、塑膠微粒、蝗災、極端氣候等，希望透過「減害」，讓環境更能夠健康，進而永續循環。
其中不得不提到的，便是全球有超過10億的抽菸人口，而台灣每年有超過2萬5千人死於菸害，而菸害也在全球可預防性死因當中名列第一。縱使我們都瞭解抽菸產生的有毒物質不只危害自身，甚至影響旁人健康，汙染環境，但根據國健署2020年國人吸菸行為調查發現，35.7%（男性36.7%，女性27.8%）的成人吸菸者在過去一年曾嘗試戒菸卻戒菸失敗，其中74.9%的受訪者表示，戒菸維持時間不到1個月。有鑑各國癮君子比例高，於是近年「菸品減害(Tobacco Harm Reduction)」觀念漸漸開始被重視，更成為全球公衛學界重要課題，目標是減少菸草製品對人體與環境的傷害。
有國內外專家認為，新興菸品如加熱菸與傳統紙菸最大的不同就是在於產生煙霧的原理。傳統紙菸是直接高溫燃燒菸草產生煙霧，而加熱菸是透過緩慢加熱菸草產生氣霧。根據日前陽明交通大學食品安全及健康風險評估研究所教授劉宗榮和鄒瀚興對加熱菸與傳統紙菸煙霧成分進行比較分析，發現加熱菸所釋放的8種羰基化合物除丁醛外，比傳統紙菸煙霧減少約2成至9成；另外，加熱菸所釋放出的4種亞硝胺含量也較傳統紙菸減少約7成至9成。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！
參考文章：
https://www.discovergobeyond.com/gc/ch
https://health99.hpa.gov.tw/theme/4
https://health.gov.taipei/News.aspx?n=29A72D3D50AC4FC0&sms=D0CD2AED95ADAF42