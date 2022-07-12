開課沒學生要修！教授怒退兩年薪水還學校：良心過意不去
了不起負責！印度一位大學教授庫馬爾（Lallan Kumar），抱怨過去兩年來開課都沒有學生要修，哀嘆「學生永遠不會出現」，決定退還自己兩年多的薪水共238萬盧比（約新台幣90萬元）給校方，強調自己若沒教書還領錢會「良心過意不去」。但校方則表示是庫馬爾誤會了，沒有接受他的退款。
根據外媒報導，任職於印度比哈爾邦的尼蒂什瓦學院（Nitishwar college）的庫馬爾教授，已經厭倦了沒有學生選修自己的課，雖然有些人可能樂於不勞而獲，但庫馬爾卻不是這樣的人。他疑惑表示，「沒有學生在課堂上出現，所以我該領工資嗎？」
因此庫馬爾決定把自己這兩年多，約33個月的薪水退還給學校，強調自己良心過意不去，沒辦法領取這筆錢。庫馬爾更指出，若自己繼續坐領乾薪，開設課程卻沒有學生要修，那等於是陷入「學術性死亡」，他曾向校方申請轉調，但卻沒有被允許。
對於庫馬爾退還薪水的決定，校方表示不會收下這筆錢，認為是庫馬爾對現況有所誤會，因為這兩年受到疫情影響，許多課程因此中斷，所以才會沒有學生。不過副校長也承諾，將會進一步了解庫馬爾的煩惱，調查清楚實際的狀況。（編輯：倪浩軒）