確診男主動脈剝離！馬偕醫護「全副武裝」爆汗搶救10小時

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負責執行手術的馬偕紀念醫院心臟血管外科主任簡禎彥表示，主動脈剝離是一項極度考驗醫療團隊體力與耐力的手術，手術時間動輒6至8小時以上，以往的經驗可以安排團隊人員輪替，但考量病人為確診個案，希望盡可能減少在手術中曝露的醫療人員，最後決定以10人小組全程穿著乙級防護隔離裝備，手術過程中無接替休息、全程站立、低頭專注，不吃不喝也不上廁所，10小時後，每個人都汗流浹背、精疲力盡。
回想手術時的場景，簡禎彥說明，乙級裝備確實會影響手術的進程，由於多層防護衣和手套阻隔影響手術的流暢度，且經常因面罩起霧而影響視野和手部的觸感，而需更換面罩或放慢速度，維持無菌和動作上也需更加謹慎小心，手術團隊溝通上必須更加明確而清楚。參與手術的成員也表示，當全套裝備著裝完畢後，身體立即感到悶熱，但心中仍有一種即將要上戰場的使命感醞釀著，這就是醫療人員的驕傲。
簡禎彥解釋，主動脈剝離分為A型和B型，A型主動脈剝離是指血管病灶範圍涵蓋包含升主動脈，有時甚至包含到主動脈瓣和心臟冠狀動脈，是相當緊急而危險的情況。病人經常是前一秒活動自如，下一秒就感到撕裂性的前胸悶痛，甚至延伸到背後或脖子，一瞬間便可能發生心肌梗塞、腦中風、昏迷等緊急情況，是與時間賽跑救命的急症。近年來隨著國人生活飲食習慣的改變，以及遺傳性高血壓、抽菸等危險因子，導致這類心臟血管疾病的族群年齡也有逐漸下降的趨勢。
馬偕醫院分享，手術後，病人轉至防疫專責加護病房觀察術後情況及會診感染科醫師持續治療新冠肺炎。病人在經歷一場生死浩劫後，在專責病房內、迎接新生的52歲生日，在解除隔離轉至一般病房後，也向醫療團隊一再表示感謝。
馬偕紀念醫院強調，為保障確診病人就醫的權益，也保護其他病人以及相關醫護人員、手術室及體外循環師的安全，設立一間獨立空調、固定換氣的「雙負壓前室之正壓手術室」，在疫情期間提供心臟外科、骨科、神經外科、婦產科等外科系必要之手術；據統計，在疫情高峰期，今年5月及6月在「雙負壓前室之正壓手術室」已完成41例各種急重症手術。