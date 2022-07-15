特企／歐美日聯手「OSIM減壓養身椅」　打造高規養身

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義式美學匠心獨具 一體成型宛如超跑 大幅提升居家品味
OSIM 減壓養身椅專為層峰人士所設計，自然要符合使用者的品味，特邀超跑御用設計先鋒「Pininfarina (賓尼法利納)」」跨界合作，將義大利獨步全球的前衛美學，完美移植到減壓養身椅。透過簡約大膽的配色輝映主人品味，無論是沉穩棕、炫風黑，或是華麗大氣的勁速紅，優雅迷人的義式風情，完美詮釋主人的獨到眼光。
除了令人驚豔的美學造型，大師的匠心更體現在機能工學上，一體成型的流線月彎設計，是沙發也是躺椅的多元用途，躺臥時機身整體向前無須預留背後空間，零牆距設計充分展現空間運用的智慧。
與美國史丹佛醫學博士創新開發 業界唯一 AI數據化壓力監測科技
OSIM知道:忙碌現代人每日面臨著各種挑戰，承受無數的壓力，因此「OSIM減壓養身椅」特別與美國史丹佛大學醫學博士-Thomas Burdon合作，開發出業界唯一「AI壓力監測」科技，透過座椅兩側扶手上的生物傳感器，依據年齡、性別、身高、體重、心率、呼吸頻率與心率變異性等 7 項變項數值，藉由大數據分析演算出「壓力指數、心率、呼吸頻率」，還能監測、追蹤，用數字忠實傳達身心的緊繃程度，再提供客製化的「減壓按摩程式」和「放鬆音樂」，讓各種壓力都能消之無形。
攜手日本整脊按摩大師 養身奧義在科技中臻於化境
為追求極致的養身體驗，OSIM特別邀請日本整脊按摩大師-佐藤毅(Sato Tsuyoshi)，將其從事按摩整脊的畢生經驗，以「使用者感受」為出發點，注入全新程式研發當中，輔以OSIM獨家4手Plus按摩與專利V手Plus按摩、溫熱科技以及腿部反射按摩功能，享受擬真人手的減壓按摩，追求身心靈真正放鬆的境界，充分展現智能保健生活的全新面貌。
貼心進化 傾聽身體聲音 獨家「深呼吸訓練按摩」減壓更有感
OSIM減壓養身椅全球首創-「深呼吸訓練按摩」，在真人語音教練的帶領下，運用類冥想的深呼吸，在吸吐之間，循序漸進引領身體進入一種平穩狀態，維持穩定的心率，紓緩緊繃的神經，釋放緊張的情緒，將自主減壓提升為日常保健，更能訓練心肺，預防突發性的健康危機，搭配任一按摩程式，讓紓壓效果倍增，減壓更有感。
更而甚之，呼吸訓練搭配每日監測的保健數據回饋，搭配不斷升級進化的「免費下載按摩程式」，讓價值不斷增值，無論全家大小，都能享受最適合的減壓照護，也為年輕世代找尋紓壓出口，體現OSIM重視各年齡層的保健需求的用心。
超跑美感X減壓有感X 養身體感 父親節尊榮禮遇 勁速開跑
健康是最好的禮物，養身是最好的祝福！今年父親節，就帶爸爸來OSIM免費「AI壓力檢測」及「深呼吸訓練按摩」，還有機會抽中OSIM護眼樂(市價3,280元)，快邀請爸爸入座，一邊享受養身減壓的舒適感，一邊體驗置身超跑的快感！