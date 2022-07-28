備戰碳交易6／首創零碳洗髮精　歐萊德：不改變就被淘汰

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歐萊德台灣在地品牌驚豔全世界 顛覆髮妝產業遊戲規則
來自台灣的歐萊德，在國內外獲獎無數，囊括世界三大發明獎：瑞士日內瓦國際發明展金牌、德國紐倫堡發明展金牌、美國匹斯堡國際發明展金牌。還有世界三大設計獎：日本優良設計獎、德國if設計獎、德國紅點設計獎。更曾拿下有綠色奧斯卡之稱的永續美妝峰會最大獎「永續領導獎」，在全球幾百個知名品牌中脫穎而出。
今年邁入20周年的歐萊德是台灣中小企業，但早在2006年就開始綠色永續的理念，最大推手就是創辦人葛望平，他出身美妝產業業務員，白手起家創立公司初期就歷經大喜大悲，雙親陸續辭世，他也一度罹患重度憂鬱症，當時他的身體狀況很不好，過敏體質非常嚴重，由於平時私底下他就常當志工，在一次機會下看到《京都議定書》於2005年開始生效，他便開始思考自己的公司能否也一起倡議溫室氣體減量，並製作對人體沒有負擔的商品？
葛望平回想，沒人才、沒技術、沒原料的他，當初說要做永續美妝時，包括股東跟員工都說，「怎麼可能？」因為他想要的永續綠色商品是從原料取得、製造生產、運輸銷售、消費者使用與廢棄回收都要做到減碳，要知道16年前在台灣，大家幾乎對綠色、永續、減碳完全沒有概念，更遑論要做綠色產品與綠色服務？
其中光是原料要全面去石化來源，還要拒絕八大有害人體健康與環境的高風險物質，如無環境荷爾蒙、無甲醛、無塑化劑、無染色劑、無增稠劑等「8Free」綠色標準，都讓經營團隊與供應商傷透腦筋。但葛望平向大家說明，「綠色環保不是責任，而是一種生存力與競爭力，做得早就是競爭力，否則僅是生存力而已」。
他以全球電動車龍頭特斯拉為例，說大家小時候都喜歡雙B名車，怎能想到現在全球電動車風潮興起時，雙B根本跟不上特斯拉，因為特斯拉很早就進入市場佔盡優勢，在講求節能環保的時代不僅跟上趨勢，特斯拉的碳權營收也成為財報上的亮點。
浪潮來襲不改變就等被淘汰 淨零轉型「碳權」成新經濟物種
葛望平強調，每次新的浪潮轉型下，都有新的經濟物種興起，像數位轉型，新的經濟物種就是比特幣與NFT，而新的商業模式就是Foodpanda跟Ubereat，那麼淨零轉型呢？新的經濟物種就是碳權、碳額度的制定，商業模式就可能是綠色革命，「而當浪潮來襲時，如果不做改變，那就等著被淘汰」。
為了讓環境更好、為了永續發展，公司全都動起來，就連供應鏈也得再三溝通，但過程困難重重，像是原料成本翻百倍，高規格曾讓供應商吃不消，送貨一度「敷衍了事」。還有包裝材料為了達到再生塑膠、可生物循環（瓶器會分解、可堆肥回歸自然）等更有效的循環經濟，歷經上千次失敗才成功。
面對供應商的疑問與成本增加，葛望平則拿出數據分析，並以「第二成長曲線」說服，所幸不少供應商老闆追求突破創新與永續經營，即便過程費時費力、血淚交織，但大家合作研發創新技術，無形中增加了競爭力、商機潛力無窮，「可以給公司再次成長的機會，說不定是成長跳躍的機會。」葛望平炯炯有神的說道。
全球第一支零碳洗髮精 全球最早達到零碳的美妝企業
因此，歐萊德一路走來雖辛苦，但靠著決心與毅力，卻也搭上一條正確的道路，從2006年啟動綠色永續創新計劃、推動綠色供應鏈，2009年進行碳盤查、2010年成為台灣第一批取得碳足跡標籤的公司。2011年推出全球第一支零碳洗髮精，同時經由BSI取得台灣第一個碳中和產品，是全球最早達到零碳的美妝企業。
2019年第一次做碳定價，每公噸為720.9元，讓各部門積極減碳，到了2020年，達成公司全品項產品、工廠與組織的碳中和。在綠電使用方面，原本預計2022年至少達到50%綠電使用，但今年綠電使用已超過60%，因此有信心2025年達到100%綠電使用。
歐萊德同時也完成好幾項創舉，像是空瓶埋進土裡，一年後瓶身分解堆肥，嵌在瓶底的相思樹就會發芽的「瓶中樹」，還有廢棄咖啡渣、香蕉莖皮，以及金門高粱酒酒糟等農產品副產物製成的產品，把別人不要的，發展成一門好生意。
另外，歐萊德財務報表中的資產負債表裡，還有「碳存簿」的數字揭露，成為台灣企業首例。葛望平說，當碳的價格越來越高時，碳多便有負債的風險，因此公司就要想辦法碳中和，至於節能減碳，甚至做到負碳，就能儲存碳權成為公司資產，相信未來5到10年內，企業財報中可能都得有碳資產的相關標示。
政府收碳費沒鼓勵性質 葛望平：應像「大禹治水」般引導
至於如何讓台灣想做綠色永續的中小企業也能有減碳誘因？尤其政府預計自2024年開始首波針對碳排大戶如鋼鐵、石化、水泥、造紙、紡織業、半導體業徵收碳費，未來中小企業也有可能被收碳稅。為此，葛望平坦言，現在還沒有任何一個國家徵收碳費！
他說，目前台灣討論的收碳費，不是因為企業有先做減排，然後超過額度再收費，有點像政府不管企業有沒有做減碳，反正先收費再說，講白了完全沒有鼓勵性質，況且政府收了碳費怎麼去管理？如何運用？運用在哪裡？能不能讓中小企業在減排道路上受惠都是問題。
葛望平說，雖然徵收碳費是政府的好意，希望透過收取碳費來達到減排，但其實還有更好的方法，像國外都有碳權交易所，也講碳權開發與碳額度，如新加坡就是這樣做。只要政府相關機關訂定產業碳額度，各家企業不論碳排得多或碳排得少，甚至有負碳的公司，都可以在碳權交易所做碳權的買賣交易，就像特斯拉因為發展電動車減碳，就能在交易所把多的碳權賣給對手而大發利市。
葛望平進一步指出，在碳權市場中，有供需就有市場，有了需求端，自然而然也會有供應端積極開發如負碳的碳權，就會有更多人因為有價值而去做，這就是市場創新的驅動力，一方面也能讓環境更好，他認為應該是要做到像「大禹治水」的理論，政策面以鼓勵性質去疏導、去導引比較好，才能真正達到淨零減排的目標。
綠電都被大企業包了 中小企業無所適從
另外，葛望平也提到，台灣因為土地有限、資源有限，中小企業若需要綠電，除了自設電廠外，就是要另外購買綠電，但目前綠電都被大企業給包了，使中小企業無所適從，希望政府能讓未來相關的再生能源市場更加完備，讓中小企業也能為企業永續、淨零減排出一份心力。
葛望平表示，大家不要以為自己跟碳權、碳額度沒有關係，他笑說小時候大家愛買泡麵，那時外包裝上也沒寫多少原料，但長大後各項原料、卡路里標示落落長，大家為了身體健康便比較收手了！他預測未來的不久後，每個企業、每個產業、每項產品都會被要求揭露碳的數字，只是早晚的問題，不僅關係環境保護，更關係競爭力。他甚至也想，會不會連人的一生都被計算碳排額度，以後可能坐飛機幾公里之內免費，超額就要付費或種樹來抵減呢？