女王認證「這個」比鬼還可怕！又短又細好不舒服

南韓電影《邪門》女主角徐令姬日前受訪宣傳作品，她感謝演出家人的金珉才與金甫珉，對自己的演出很有幫助，更大力稱讚美術組，甚至是音樂導演尹尚，讓她更能專注在自己的表演當中。有趣的是，雖然徐令姬常演驚悚恐怖片，但也笑稱：「其實我比鬼還怕打針，比起其他恐懼，我對針頭的恐懼更加嚴重。」
《邪門》是南韓今夏唯一上映的本土鬼片，更是南韓推派角逐奧斯卡「最佳國際影片獎」的七部備選影片中唯一一部鬼片。女主角徐令姬是南韓知名「恐怖女王」，演出這部被譽為「韓版《厲陰宅》」的鬼屋電影，她表示：「比起對家的恐懼，其實我對外宿或住宿舍的恐懼更多。拍攝時，一個人住宿舍總是覺得害怕，這時我就會開燈早點睡覺。」
比起對鬼或宿舍等恐懼，徐令姬自爆對「針頭」的恐懼更加嚴重，「我比鬼還怕打針，成年後甚至選擇去小兒科才敢打針。」身為兩個女兒的媽，徐令姬透露之前很想擺脫掉「家」的束縛，但現在反而害怕脫離家庭，「之前沒有獨自生活過，所以想擺脫家，但婚後反而害怕這樣，開車時也會更加小心，可能是因為我有想要守護的珍貴之人吧」。
她也稱讚製作團隊傾注心力準備的拍攝場景，對她有很大的幫助：「倉庫的布景真的很可怕，光是一進去就讓我頭皮發麻，尤其跟當中的屍體模型一起拍攝時，現場真的很逼真，但惡臭的氣味也讓我拍得十分吃力。」《邪門》已在台上映。