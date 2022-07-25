Tag人物／海洋生態大浩劫 陳映伶:不救「牠」對不起自己

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回歸家庭成為全職媽媽 意外找到對海洋使命感
雖然致力於海洋保護，但陳映伶並不是海洋專業出身的，其實她所學的是新聞專業，做過新聞記者和公關業，她笑說:「跟現在的形象真的是，相差好像有點十萬八千里。」在做公關業的時候，陳映伶意識到忙碌的生活讓她沒有時間陪伴孩子，15年前，陳映伶毅然決定離開職場，回歸家庭成為全職媽媽，但回歸家庭專心照顧孩子之後，她卻發現自己閒不下來，開始參加各種淨灘等海洋相關的活動，「發現就是我去撿完垃圾，我還是很快樂，雖然看著醜陋的垃圾，但是我同時可以看到美麗的海洋生物，所以我就慢慢一點一滴就投入了。」陳映伶在幾次淨灘活動上意外找到對海洋的使命感和保護海洋帶來的快樂，而關於她這樣的志趣，陳映伶的家人們都非常支持，甚至孩子偶爾會和同學分享:「你知道我媽在幹嘛，我媽在養珊瑚。」孩子的同學聽完之後引發了好奇心，陳映伶笑說，這樣剛好達到自己的目的了。
珊瑚是海洋生物的房子 重建美麗海洋生態環境
陳映伶表示，珊瑚對海洋生物來說，就相當於牠們的房子，除了讓海洋生物有生存和繁殖的空間以外，圍繞珊瑚生長出的藻類還可以做為牠們的食物，在海洋生態系中扮演著非常重要的角色，因此陳映伶對珊瑚復育的工作非常細心，甚至把珊瑚當成自己的小孩養育，「這真的跟帶小孩一樣，小孩長大了兩公分，有多吃了兩碗飯，就很有成就感。」而復育珊瑚這件事對陳映伶來說，除了是為海洋盡一份心力，也是因為自己真的非常熱愛這件事情，雖然會遭遇失敗，但是每一次種珊瑚的過程，陳映伶都抱著十分快樂的心情，對著鏡頭她開心說道:「失敗一定會有，剛剛看到珊瑚有好幾盤都死掉了，但是我每一次下去種珊瑚，我抱的是一個開心，我喜歡的是享受那個過程，接觸海洋的那個過程。」不管是冷還是熱，陳映伶都享受每一次接觸海水的體驗，甚至在18度的海水裡凍到嘴唇發紫的體驗，她也一樣享受，也就是這樣的性格，讓她這麼多年來從來沒有改變自己的初心，日復一日的為珊瑚保育盡心盡力。
夢想打造臺灣珊瑚公園 潛水觀光宣導生態保育
「珊瑚不是我一個人，或者是我們一群人說種，然後牠就會種出一大片然後存活的很漂亮，珊瑚的問題是全世界的問題。」陳映伶投身至珊瑚復育工作至今已經六年的時間，但她心裡清楚知道，光是一群人的力量沒有辦法真正的復育珊瑚，陳映伶夢想打造一個「珊瑚公園」，在公園裡帶民眾浮潛，認識海底世界，用自己的方式讓更多人注意到這片需要被保護的大海，她說:「我認為我可以做這件事情，幫我喜歡的海洋盡一份力氣，如果我不去做、不去告訴大家的話，那就是對不起我自己。」儘管一群人的力量有限，但陳映伶認為，如果自己有能力做卻不去做、不去保護自己深愛的海洋，除了對不起海洋之外，更是對不起自己。
【#Tag人物小檔案】
姓名：陳映伶
現任：「台灣山海天使環境保護協會」秘書長
學歷：文化大學新聞學系經歷
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