打完疫苗「月經異常」大量出血、經痛加劇？專家：身體健康者無需過度擔憂

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根據外媒The New York Times報導，美國伊利諾伊大學厄巴納香檳分校（University of Illinois Urbana-Champaign）和聖路易斯華盛頓大學醫學院（Washington University School of Medicine）的研究人員，分析了逾3萬9千名年齡介於18至80歲之間的女性，並研究關於她們月經週期的背景。所有參與者均已完成疫苗接種，她們在接種前都沒有感染新冠病毒。
研究表明，在接種疫苗前月經週期正常的健康女性，42%的人在接種後發現月經出血量較大、44%的人月經沒有變化、14%的人表示月經量減少。此外，71%有吃長效避孕藥的人、66%的絕經女性，都在接受第一劑或第二劑疫苗後，出現月經出血量較大的情況。值得注意的是，研究發現某些特定群體更有可能出現月經變化，例如年齡較大的女性、使用激素避孕、曾患有子宮內膜異位症、子宮肌瘤、多囊卵巢綜合徵等生殖疾病的女性，更有可能出現月經量變大的情況。
▲ 研究發現特定群體的女性接種疫苗後，月經週期與出血量會發生變化。（示意圖／Pixabay）
為什麼接種疫苗後會出現月經週期變化？
女性經期由下丘腦、垂體和卵巢分泌的激素所調節，且會受到眾多因素影響，例如外來的壓力、疾病、體重減輕、體重增加、劇烈運動，都可能改變月經週期。俄勒岡健康與科學大學（Oregon Health & Science University，簡稱OHSU）婦產科教授艾莉森博士（Dr. Alison Edelman）直言，「我們的月經週期並不是準點的時鐘，月經週期的某些變化，例如流血的天數、月經的流量、月經週期長度，這些偶有的變化都是正常的」。
至於爲何接種疫苗改變月經週期，艾莉森博士表示，疫苗激活女性的免疫系統，也以某種方式觸發子宮內膜的下游效應，導致月經週期紊亂。一些女性在接種疫苗後，月經會比平時晚一兩天到來，但這些都是暫時性的，月經往往在一兩個週期後，即可恢復正常。
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