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美國參議院通過晶片法案！將送眾院投票　盼拜登下週簽署

▲美國參議院當地時間27日通過晶片與科學法案，盼能提升美國本土的半導體及科技競爭力，應對來自中國等方面的威脅。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國參議院當地時間27日通過晶片與科學法案，盼能提升美國本土的半導體及科技競爭力，應對來自中國等方面的威脅。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-07-28 08:12:22

美國參議院當地時間27日，以64票對33票的結果，通過一項旨在鼓勵更多半導體公司，於美國設廠生產晶片的法案（CHIPS-plus，也稱Chips and Science act）。

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綜合《路透社》《全國廣播公司商業頻道》等美國媒體報導，參議院週三通過了一項法案，以補貼其國內半導體行業，希望能提升對中國的競爭力，並緩解晶片在各領域持續短缺的現象。

除了為美國半導體生產提供約520億美元的政府補貼，以及對晶片製造投資的稅收抵免以外，該法案還計畫在5年內授權超過1700億美元的預算，用於促進美國的科學研究。參議院民主黨多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，這項立法將創造高薪工作，緩解供應鏈緊張，並保護美國的國家安全利益。

支持者認為，有能力製造更多晶片，對美國經濟和國家安全至關重要，隨著科技持續進步，晶片在電子和汽車等日常家居用品越來越不可或缺。然而，新冠大流行與消費者需求急遽變化等因素，導致晶片近期一直供不應求。特別美國近年在全球晶片生產的數量比例明顯下降，而中國和其他國家則對該半導體產業進行了大量投資，其中台灣也掌握了最先進的半導體生產，不過因美中關係、兩岸局勢緊張，讓美國憂心過度依賴外來晶片的後果。

報導指出，中國曾遊說反對該項立法，因為這意味著美國這個「沉睡的巨人」終於意識到自己面臨來自中共的挑戰；中國駐美國大使館則表示，中方堅決反對該法案「根深蒂固」的冷戰及零和博弈思維，強調這與美中各界加強交流的共同願望「背道而馳」。

美國眾議院計劃於週四對該法案進行投票，如果獲得批准，總統拜登（Joe Biden）最快或於下週將其簽署成為法律。

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