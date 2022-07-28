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夏季濕熱難耐！專家曝「4防暑秘訣」：達到自然降溫效果

▲多吃瓜果，如奇異果、芒果、荔枝、西瓜等，兼顧營養均衡的同時也能消除暑氣。（示意圖／取自photo AC）
▲多吃瓜果，如奇異果、芒果、荔枝、西瓜等，兼顧營養均衡的同時也能消除暑氣。（示意圖／取自photo AC）

編輯中心/綜合報導

2022-07-28 16:43:45

大暑是24節氣當中最為炎熱，同時也是最為潮濕的節氣，因此「祛濕防暑」自然成為這時節的首要目標！對此，余朱青營養師特別提供4種防暑小妙招，透過正確飲食來達到自然降溫的效果。

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▲夏季防中暑，可以多補充青菜、瓜果、茶、粥湯等。（圖／取自《余朱青 營養師》）
▲夏季防中暑，可以多補充青菜、瓜果、茶、粥湯等。（圖／取自《余朱青 營養師》）
多吃青菜：夏天悶熱可食用富含鉀的蔬菜，在幫助利尿的同時還能將體內的熱與水分一同排出體外，進而達到自然降溫的效果。

像是小番茄、綠豆芽、花椰菜、芹菜等，這些蔬菜都含有豐富的鉀，同時也是夏日涼拌的最佳選擇！但上述蔬菜不適於腎功能有有問題的患者，若要食用請先諮詢專業醫師，以免影響身體健康。

多吃瓜果：水果是相當具有營養價值的時候，在提供糖分情況下，又不會像加工過的精緻糖導致血糖飆升，且多數水果富含水分，又具有各種不同的維生素，像是奇異果、芒果、荔枝、西瓜等，兼顧營養均衡的同時也能消除暑氣，非常適合在夏季食用。

多喝茶：大暑一到，氣溫飆高，一年中最熱的時候就到來了，這時候會有很多人想要喝汽水或含糖飲料，雖然喝得當下沁涼暢快，但喝多了只會對身體造成不必要的負擔，因此茶類絕對是您的最佳選擇！而茶類當中綠茶含有較多的咖啡鹼，能有效提神與利尿排毒，助您有效抵抗暑氣。

多喝湯粥：大暑悶熱，總讓人提不起食慾，此時不妨試試看喝粥，粥含有大量的水分，除了填飽肚子外也能確實補充水分，是夏天極佳的飲食選擇，無論是薏仁粥、蓮子粥、荷葉粥，都是消減暑氣的好夥伴。

若是不想喝粥，綠豆湯也是您夏季消暑的絕妙幫手，綠豆中富含磷脂，均有興奮神經增進食慾的功能，非常適合夏季食用，此外綠豆富含蛋白質，有在健身的朋友也相當適合，不過腎功能有問題的朋友還是建議找專業醫師評估後再決定是否食用。（編輯：鍾怡婷）

【本文獲臉書粉絲團《余朱青 營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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