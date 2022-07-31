肺癌連15年居十大癌症死因之首！花1分鐘能揪出肺部問題

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8月1日是「世界肺癌日」，台灣癌症基金會邀請全民一起來當「愛肺一族」，即日起發起「愛肺登階美拍」線上社群活動，從簡單的登階測驗，1分鐘就可以測測你的肺部健康。例如1分鐘內只能爬0-30階，就算是「肺廢族」，要好好檢視自己是否有喘、咳、痰等症狀，最好立即安排相關檢查。如果1分鐘可以爬30-50階算是「肺普族」，代表你肺功能屬於正常狀況。但若有出現輕微的喘咳痰症狀，也需要多注意自己肺功能的狀況。至於1分鐘能夠爬50-80階以上的人，屬於「肺強族」，表示你的肺功能相當強壯，請繼續保持下去！
另一方面，針對肺癌危險因子的防不勝防，賴基銘強調，早期發現早期治療相當重要，肺癌在1公分內手術切除，其治癒率高達95%，因此必須定期篩檢，尤其針對肺癌高危險族群。低劑量電腦斷層掃瞄 (LDCT) 篩檢可偵測到小於0.3公分的肺部病灶，是臨床證實最有效的早期肺癌檢測工具。國民健康署從今年7月1日起，正式啟動「肺癌早期偵測計畫」，提供「肺癌家族史」和「重度吸菸者」兩大高風險族群，免費進行低劑量電腦斷層掃瞄 (LDCT) 篩檢，可說是對國人的一大福音，但還是必須提醒，長年處於空氣污染環境的民眾，一定要自主篩檢，守護肺部健康。
賴基銘也建議，一定要落實「愛肺5招」，遠離致癌環境、建立規律運動和自主篩檢的習慣，且均衡飲食多吃蔬果，生活健康，身體也會跟著健康。
第1招／不吸菸、遠離二手菸
吸菸容易導致肺癌及其他癌症、心血管疾病，雖然臨床發現罹患肺癌的女性患者中，高達9成沒有抽菸的習慣，但長期暴露在二手菸或廚房油煙的環境中，也會增加肺癌的風險。因此，遠離菸害和油煙，是保障身體健康的首要步驟。
第2招／養成規律運動的習慣
國家衛生研究院研究報告發現，每天運動15分鐘，可使平均壽命延長3年、癌症死亡風險減少10％。需注意的是，在各種運動種類中，有氧運動最有助增進且維持肺部健康，快跑、快速騎自行車、蛙式游泳、拿重物爬樓梯、登山等都是不錯的訓練方式，運動強度建議應達「運動時感覺會喘、無法持續聊天」的狀態。
第3招／定期肺部有效篩檢
定期做肺部篩檢，有助早期發現，早期治療。LDCT(低劑量電腦斷層掃瞄)檢測是國民健康署認為最有效的肺部檢測工具。肺癌也成為台灣第五癌篩檢，國民健康署針對有肺癌家族史與重度吸菸者等肺癌高風險族群，免費提供每兩年一次的LDCT檢測。凡是符合下列任一肺癌高風險族群，可洽詢計畫辦理之醫院預約檢查：1. 具肺癌家族史：50至74歲男性或45至74歲女性，且其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾；2. 重度吸菸史：50至74歲吸菸史達30包年以上，有意願戒菸或戒菸15年內之重度吸菸者。
第4招／避免長期接觸職場環境的污染
長期暴露在特殊職場環境中，例如金屬及化學類工業、放射線、石綿、油漆業者及特殊建築石材的接觸者，需特別注意自身肺部狀況，且定期進行身體檢查。
第5招／健康飲食指南
養成「少紅肉、高纖、低脂、蔬果彩虹579」的飲食原則。蔬果中的植化素具有多重防癌抗癌效果，可抑制細胞從正常狀態轉變成癌細胞。