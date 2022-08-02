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七夕約會不要做！命理師提醒「六大禁忌」：恐害感情生變

▲情人節當天有六禁忌要注意，以免影響運勢讓感情破碎。（示意圖／取自photo AC）
▲情人節當天有六禁忌要注意，以免影響運勢讓感情破碎。（示意圖／取自photo AC）

編輯中心/綜合報導

2022-08-02 17:39:16

七夕情人節是一個浪漫溫馨的日子，若是沒有戀人，可以在這天到月老廟求月下老人賜姻緣，記得告訴月老自己的姓名、地址、農曆出生年月日、理想對象條件，越詳細越好，這樣月老才能幫你物色適合你的對象。但命理專家楊登嵙老師也提醒，有情人者在這天要注意6禁忌，以免招來不良的影響，導致戀情生變。

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▲艾菲爾老師分享，2022旺桃花運的5方法。（示意圖／取自unsplash）
▲楊登嵙老師提醒，七夕情人節反而是娶妻的大忌之日。（示意圖／取自unsplash）
一、不可結婚：

秦朝古籍《日書》：「七夕娶妻忌日」！因為牛郎娶了織女，這一天是牛郎織女相會鵲橋的日子，雖然很讓人感動，但是短暫的溫情之後就是無窮的悲劇，七夕過後，二人就再次分開了，最後還是離別收場，如果七夕這天結婚娶妻，傳說中不出三年，感情就會生變，甚至離異。而且農曆七月是俗稱的「鬼月」，結婚是不吉利的！

二、不穿「破衣、破褲」：

七夕這天大家要穿得又帥又美，此時不能穿「破衣、破褲」，因為織女的工作是織布，如果在七夕這天穿破衣破褲，容易讓感情產生裂痕。

三、不可行房：

清朝《急救廣生集》：「是月初七日，切戒色慾，勿想惡事。十五日犯色慾，損壽」；宋朝《楊公忌》：「是月初七為道德臘，十五日為中元，二日戒夫婦入房」。

也就是說，七夕和中元節，古人都不建議跟情人共度浪漫夜晚。而且以道教來說，農曆七月七日的七夕這天，是道教五大祭祀日之一，農曆七月七日叫做「道德臘」，「臘」就是祭祀的意思，要祭祀祖先和眾神，照道經的說法，在這一天必須齋戒、誦經懺悔、拔度亡者，所以不宜行房。

四、不可手指月亮：

平常就不太能指月亮，但在七夕這天更不能亂指，因為會讓感情生變。

五、不穿大紅：

紅色有喜慶的意涵，但在農曆七月時，紅色也帶有血光的意思，因此，建議民眾在農曆七月少穿紅色，尤其全身大紅色。

六、不到墳場：

情侶為了不受人干擾，居然到墳場附近約會、親熱，容易招來好兄弟忌妒而卡到陰磁場，引起身體病痛，甚至導致分手。（編輯：鍾怡婷）

【本文獲命理專家《楊登嵙老師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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